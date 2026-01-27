Crimen en Zárate: quién es la expareja del hombre asesinado a tiros acusada de haberlo "entregado"

La familia de Leonel Ezequiel Martínez sostuvo que la ex de la víctima le tendió una trampa. El novio actual de la mujer está detenido por el crimen.

El crimen de Leonel Ezequiel Martínez mantiene en vilo al partido bonaerense de Zárate. El hombre de 33 años fue asesinado a tiros por el novio de su expareja en una estación de servicio. Tras el ataque, Alexis Lumbrera se dio a la fuga, pero luego fue detenido. La familia de la víctima sostiene que la novia del detenido fue quien entregó a la víctima.

Quién es la ex de la víctima Se trata de Joana Loreley Casado (31), quien estuvo casada con Martínez durante ocho años. Tuvieron tres hijos en común, pero se separaron hace ocho meses. Fue a partir de ese momento cuando comenzaron los conflictos entre ambos.

Por un lado, la mamá de la víctima sostuvo que fue su exnuera quien “entregó” a su hijo. “Él no hizo nada malo, fue solo a buscar a mi nieta. Ella siempre lo amenazó de que lo iba a c... a tiros, y lo logró”, relató Marisa, e indicó: “Ella le tendió una trampa, lo llevó al tipo armado”.

crimen Zárate Loreley Casado - Facebook “Es una maldita. Siempre le hizo maldad”, sentenció sobre su exnuera. “Es tan culpable como el otro tipo”, señaló. Además, Marisa reveló que cuando su hijo terminó la relación con su pareja, estuvo depresivo y hasta pensó en suicidarse.