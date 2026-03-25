Corría una picada ilegal en Tecnópolis, perdió el control del BMW y atropelló a un joven

Durante una carrera clandestina, el conductor perdió el control del auto, atropelló a un joven y terminó impactando contra un poste. Todo quedó grabado.

La víctima resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Una picada ilegal en el playón del estacionamiento de Tecnópolis casi termina en tragedia. Durante una carrera clandestina, un hombre perdió el control de su auto BMW y atropelló a un joven de 22 años. Producto del impacto, la víctima resultó herida y debió ser trasladada a un hospital.

Video: corría una picada ilegal, derrapó y atropelló a un joven Corría una picada ilegal con un BMW, perdió el control del auto y atropelló a un joven El hecho ocurrió el lunes por la madrugada, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, Vicente López. Allí, un joven de 25 años, identificado como Lucas Facundo Arias, perdió el control de su BMW M2 y atropelló a una persona.

Los testigos registraron el impactante accidente. En uno de los videos se observa que tras atropellar al joven, el auto se subió a la vereda e impactó contra un poste.

Producto del impacto, el joven de 22 años, identificado como Iván Nicolás Sluger, resultó con escoriaciones en el rostro y las rodillas, por lo que debió ser trasladado al Hospital Houssay.

Por otro lado, el conductor del BMW resultó ileso. Al realizarle el test de alcoholemia, este dio negativo. Sin embargo, quedó imputado por lesiones. En las últimas horas, el Ministerio de Transporte de la provincia dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de Arias.