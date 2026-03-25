Corría una picada ilegal en Tecnópolis, perdió el control del BMW y atropelló a un joven
Durante una carrera clandestina, el conductor perdió el control del auto, atropelló a un joven y terminó impactando contra un poste. Todo quedó grabado.
Una picada ilegal en el playón del estacionamiento de Tecnópolis casi termina en tragedia. Durante una carrera clandestina, un hombre perdió el control de su auto BMW y atropelló a un joven de 22 años. Producto del impacto, la víctima resultó herida y debió ser trasladada a un hospital.
Video: corría una picada ilegal, derrapó y atropelló a un joven
El hecho ocurrió el lunes por la madrugada, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, Vicente López. Allí, un joven de 25 años, identificado como Lucas Facundo Arias, perdió el control de su BMW M2 y atropelló a una persona.
Los testigos registraron el impactante accidente. En uno de los videos se observa que tras atropellar al joven, el auto se subió a la vereda e impactó contra un poste.
Producto del impacto, el joven de 22 años, identificado como Iván Nicolás Sluger, resultó con escoriaciones en el rostro y las rodillas, por lo que debió ser trasladado al Hospital Houssay.
Por otro lado, el conductor del BMW resultó ileso. Al realizarle el test de alcoholemia, este dio negativo. Sin embargo, quedó imputado por lesiones. En las últimas horas, el Ministerio de Transporte de la provincia dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de Arias.
Por último, los vecinos exigen mayor presencia policial en la zona, ya que en ese predio se corren picadas casi todos los fines de semana. Desde el Ministerio indicaron que están intensificando los controles para prevenir este tipo de prácticas.