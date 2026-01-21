Corrían picadas en los médanos de Villa Gesell y fueron detenidos

La carrera ilegal fue registrada por testigos y se viralizó en las redes sociales. El caso se encuentra en manos de la Fiscalía de Pinamar.

El hecho ocurrió el martes, en la región norte de las dunas

Un nuevo episodio de imprudencia al volante tuvo lugar en la Costa Atlántica, donde dos hombres que corrían picadas en los médanos de una playa de Villa Gesell, fueron detenidos. La carrera ilegal fue registrada por testigos y se viralizó en las redes sociales.

Según señalaron los efectivos que participaron del operativo, los implicados realizaban maniobras peligrosas mientras manejaban. El caso se encuentra en manos de la Fiscalía de Pinamar, a cargo del Dr. Juan Pablo Calderón.

Rompió el silencio el intendente de Pinamar La zona de La Olla, conocida como La Frontera, en Pinamar, volvió a estar en el centro de las noticias, tras el choque entre un UTV y una camioneta Amarok. Producto del accidente, Bastian Jerez resultó herido y ahora lucha por su vida.

En diálogo con radio Rivadavia, Juan Ibarguren, sostuvo que “lo que pasa en La Frontera no refleja la temporada en Pinamar”. Y expresó que quienes corren picadas o realizan maniobras peligrosas en la zona de los médanos “son un puñado de irresponsables inadaptados”.