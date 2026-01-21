El alentador parte médico de Bastian a 9 días del brutal accidente en Pinamar
El parte médico confirmó una evolución favorable: Bastian está estable, sin fiebre, con respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos, aunque continúa en terapia intensiva.
El parte médico difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires sobre la salud de Bastian Jerez, el pequeño que está internado en Mar del Plata tras el accidente en los médanos de Pinamar, confirma que está sin fiebre y con respiraciones espontáneas.
El informe actualizado destaca que el menor sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, pero que se encuentra estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos.
A su vez, continúa con respiración asistida, antibióticos y sin la necesidad de medicación para sostener la presión arterial.
Un dato alentador, respecto al de las últimas 24 horas, es que está sin fiebre, presenta respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos.
Bastian, que se encuentra internado desde hace casi 9 días, debió someterse a cinco operaciones luego de constatar múltiples fracturas de cráneo y lesiones de gravedad en el abdomen.