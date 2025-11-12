Conmoción por el embarazo de una nena de 12 años: investigan una violación

La ONG Solidarios Sin Fronteras denunció el caso de una nena de 12 años de Bernardo de Irigoyen, Misiones , que vive en extrema vulnerabilidad, sin escolarización y con graves dificultades económicas. La organización confirmó que la menor cursa un embarazo y que la situación, generó conmoción y activó pedidos de atención médica y ayuda habitacional.

Así lo confirmaron los referentes de la ONG, Enzo Martínez, presidente, y Marisa Torales, fundadora. "Recién ahora, gracias a la ONG, la niña pudo acceder a atención médica".

"Se está solicitando colaboración para cubrir estudios médicos, controles y materiales para mejorar la vivienda, ya que la situación económica de la familia es crítica", señalaron Martínez y Torales a la prensa.

En tanto, la directora del Área de Niñez y Familia de Bernardo de Irigoyen, Romina Cunha, confirmó que el caso de la niña de 12 años embarazada se detectó tras su viralización en redes. El embarazo cursa 14 semanas y la Justicia investiga un posible abuso sexual. “La nena está bien y manifiesta que quiere tener a su bebé”, aseguró la funcionaria comunal.

"Tuve conocimiento a través de las redes sociales, así como todas las autoridades de la localidad, porque esto se viralizó de una forma increíble por toda la provincia".

La madre de la menor dijo que se había mudado recientemente desde Andresito al paraje Gramado, pidió ayuda a una organización para construir su casa y fue en ese contexto que se descubrió el embarazo. "El hospital no tenía registro de esta situación, ni la comisaría de la mujer, ni el Poder Judicial. Todos nos enteramos a través de las redes sociales".

Abuso sexual

Por su parte, la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones, Rossana Franco, confirmó que la niña lleva 14 semanas de gestación.

En declaraciones a Misiones en Línea, la funcionaria expuso la claridad con la que un sistema de protección debe actuar frente a la vulneración de los derechos de la infancia, lo cual implicó la inmediata intervención de los organismos de protección de Bernardo de Irigoyen.

Franco comenzó por establecer el marco legal ineludible que obliga a la intervención judicial, al señalar: “A los 12 años hablamos de abuso sexual, no de consentimiento. La ley es clara y nuestro rol es hacer cumplir la ley. El abuso sexual contra un niño, niña o adolescente es un delito”.

La defensora sostuvo que la respuesta institucional fue rápida tras conocerse el hecho. La prioridad es la integridad de la víctima: “Lo importante es la intervención y ahora la restitución de derechos. El Juzgado interviene, por supuesto, y nosotros garantizamos que el sistema de protección funcione. El caso está en el ámbito judicial”.

Asistencia del Estado

En cuanto a la asistencia del Estado provincial, Franco dijo que la niña y su familia reciben la ayuda institucional que aborda tanto lo físico como lo emocional y social: “Se activaron los dispositivos de salud. Monitoreamos que se realicen los controles, los estudios y todo lo que la niña y su mamá necesitan en términos sanitarios. También se estableció un equipo de acompañamiento psicológico y social”.

Respecto de la compleja situación socioeconómica, Franco diferenció los planos de acción: “La vulnerabilidad económica y habitacional es una arista que abordamos junto con Desarrollo Social, pero el delito se tramita en la Justicia. No debemos confundir las cosas. La ayuda material solicitada es necesaria, pero no exime la investigación penal”.

“La niña quiere tener su bebé”

Tras conocerse el caso, la niña fue trasladada al hospital para recibir atención médica: “Ayer (por el martes) se le hicieron los análisis, ecografía, vacunas, se le dio ácido fólico y demás. Ella se encuentra bien de salud y manifestó que quiere tener a su bebé”.

Según se supo, la familia presenta antecedentes de maternidad temprana. “La hermana de 15 años ya es mamá y está en concubinato. Su madre tiene 31 años y también fue madre muy joven. Es una familia que ve esto como algo natural; cultural, diría yo”.

Sin embargo, advirtió que aún se desconoce quién es el padre del bebé. “No mencionan quién es el padre de la criatura, eso la Justicia se hará cargo de investigarlo”.

También aclaró que se descartó la versión de que el embarazo proviniera de un compañero escolar: “La nena no está escolarizada, abandonó sexto grado y este año no fue a ninguna escuela. Ya se nombró a otra persona más grande, entonces la idea del compañero hay que descartarla”.

El caso ya fue judicializado y cuenta con la intervención del Juzgado de Familia y de un equipo forense. “La nena no es muy consciente de la situación; para ella es algo natural. La familia manifestó que estaban contentas por la ayuda económica que iban a recibir; mientras que yo estaba preocupada porque es una nena de 12 años embarazada y desconocemos qué fue lo que pasó”, subrayó la funcionaria.

No es un caso aislado

El caso se viralizó luego de que la madre de la pequeña pidiera ayuda a una organización para afrontar los estudios médicos y mejorar las condiciones de vivienda.

Remarcó que este tipo de casos no son aislados, debido a que “es muy común en esta región encontrar adolescentes embarazadas o niñas con bebés en brazos. Por eso siempre sugiero que se trabaje con la Educación Sexual Integral (ESI), especialmente en las escuelas rurales, porque es fundamental que los chicos tengan información y herramientas”.

De esta manera, insistió en que la falta de educación sexual y la naturalización de la maternidad precoz se combinan con contextos de vulnerabilidad y posibles abusos. “Se habla de educación sexual en los diseños curriculares, pero son pocos los docentes los que realmente lo aplican con el enfoque necesario. Es algo que debería ser transversal y obligatorio”, sostuvo.

Mientras continúa la investigación judicial, el municipio articula la asistencia sanitaria y social para acompañar a la menor durante su embarazo. “Desde el área de Niñez vamos a acompañarla en todo momento, si es que así lo decide”, dijo la funcionaria comunal.