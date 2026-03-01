La barriguita tras la cesárea sí tiene solución
La barriga después de la cesárea: lo que nadie te explicó. El método real para tensar el abdomen tras el embarazo.
Tras un embarazo y una cesárea, muchas mujeres notan una barriguita baja que no desaparece con abdominales ni con dietas. La diástasis abdominal afecta a casi 6 de cada 10 mujeres después del parto, según estudios médicos. Es músculo separado. Y sí, tiene solución.
Cómo eliminar la barriguita tras la cesárea
Durante el embarazo, el útero crece y los rectos abdominales se separan. Esa distancia, llamada diástasis, genera flacidez y sensación de abdomen blando. En cesáreas, la cicatriz también influye. Hay inflamación, tejido adherido y pérdida de fuerza en la zona baja.
Te Podría Interesar
Los abdominales tradicionales no ayudan. De hecho, pueden empeorar la separación. Lo que funciona son ejercicios de bajo impacto para fortalecer el suelo pélvico. Respiración diafragmática, activación del transverso y movimientos hipopresivos. Diez a quince minutos al día en ocho semanas.
Los masajes alrededor de la cicatriz también suman. Movimientos circulares suaves, presión controlada y constancia diaria. Esto mejora la circulación y reduce adherencias. Fisioterapeutas de suelo pélvico recomiendan iniciar cuando la herida esté cerrada y sin dolor.
La alimentación también cuenta. Más proteína favorece la reparación muscular. Huevos, legumbres, carnes magras y yogur natural ayudan. Reducir ultraprocesados baja la inflamación abdominal. Tomar agua suficiente mejora el tono de los tejidos.
No se trata de volver al cuerpo de antes. Se trata de recuperar fuerza. Un estudio publicado en el Journal of Women’s Health señala que un plan guiado durante 12 semanas reduce la separación en más de un 40 por ciento.