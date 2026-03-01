La barriguita tras la cesárea sí tiene solución

La barriga después de la cesárea: lo que nadie te explicó. El método real para tensar el abdomen tras el embarazo.

Tras un embarazo y una cesárea, muchas mujeres notan una barriguita baja que no desaparece con abdominales ni con dietas. La diástasis abdominal afecta a casi 6 de cada 10 mujeres después del parto, según estudios médicos. Es músculo separado. Y sí, tiene solución.

Cómo eliminar la barriguita tras la cesárea Durante el embarazo, el útero crece y los rectos abdominales se separan. Esa distancia, llamada diástasis, genera flacidez y sensación de abdomen blando. En cesáreas, la cicatriz también influye. Hay inflamación, tejido adherido y pérdida de fuerza en la zona baja.

cuidar-cicatriz-cesarea Los abdominales tradicionales no ayudan. De hecho, pueden empeorar la separación. Lo que funciona son ejercicios de bajo impacto para fortalecer el suelo pélvico. Respiración diafragmática, activación del transverso y movimientos hipopresivos. Diez a quince minutos al día en ocho semanas.

Los masajes alrededor de la cicatriz también suman. Movimientos circulares suaves, presión controlada y constancia diaria. Esto mejora la circulación y reduce adherencias. Fisioterapeutas de suelo pélvico recomiendan iniciar cuando la herida esté cerrada y sin dolor.

Embed - Ejercicios Aptos Para El Postparto - Cesárea.Corregir Diástasis Abdominal Postparto. Fortalecer La alimentación también cuenta. Más proteína favorece la reparación muscular. Huevos, legumbres, carnes magras y yogur natural ayudan. Reducir ultraprocesados baja la inflamación abdominal. Tomar agua suficiente mejora el tono de los tejidos.