Cazó un yaguareté, lo publicó en redes y ahora lo condenaron a tres años de prisión

El Juzgado Federal N°2 de Formosa condenó a tres años de prisión en suspenso al comerciante formoseño Carlos Chagra, acusado de participar en la caza de un yaguareté macho en la Reserva Natural Formosa, ubicada en cercanías de la ciudad de Clorinda.

El hecho ocurrió el 22 de diciembre de 2022, y el imputado ya había tenido que pagar una caución de 3,7 millones de pesos. Se trata de la pena máxima contemplada por el artículo 25 de la Ley 22.421 para el delito de caza prohibida de animales silvestres, agravada por la participación de tres o más personas.

El juicio oral y público que estaba previsto terminó resolviéndose mediante una audiencia abreviada realizada de manera remota, con la participación del imputado, sin una instancia presencial en la sede del Juzgado Federal N°2.

El cambio se produjo a partir de un pedido de la defensa para avanzar mediante la vía del juicio abreviado, lo que modificó el cronograma que había sido previsto originalmente.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán recién el 7 de septiembre, durante una audiencia que, en principio, también sería virtual. Sin embargo, no se descarta que las partes soliciten la presencia física de los imputados para ese momento.

El caso había generado una fuerte expectativa debido a que se trata de una especie declarada Monumento Natural Nacional y por la participación, como querellantes, de la Fundación Red Yaguareté, la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de Formosa.

La causa se inició luego de que se viralizara un video en el que se observa la persecución y muerte del animal. Ese material había sido subido a las redes sociales por el propio acusado.

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Un antecedente reciente en Formosa

La condena contra Chagra se suma a otro precedente dictado por el Juzgado Federal N°1 de Formosa contra cuatro cazadores que mataron a otro ejemplar de yaguareté. En ese caso, tres de los acusados recibieron dos años de prisión de cumplimiento efectivo, bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Ambas causas tienen como eje la caza de una especie cuya situación de conservación es crítica en el país y que cuenta con la máxima categoría de protección nacional.

El yaguareté, una especie en peligro crítico de extinción

El yaguareté se encuentra en peligro crítico de extinción en la Argentina. Entre las principales amenazas para la especie se encuentran la destrucción de sus ambientes naturales, la caza furtiva y la escasez de presas.

Por ese estado de conservación, el yaguareté fue declarado Monumento Natural Nacional en 2001, una categoría que representa la máxima protección que puede recibir una especie en el país. Parques Nacionales es la autoridad de aplicación.

Desde el organismo celebraron la decisión judicial y la definieron como un nuevo hito para la conservación de la especie. Además, señalaron la expectativa de que este tipo de resoluciones judiciales funcionen como un mecanismo de concientización y disuasión frente a hechos similares.