Alarma por dos cachorros de yaguareté perdidos en Misiones: la Justicia analiza fallas en el operativo

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) analiza el operativo de relocalización de una yaguareté y sus crías en Misiones. Los cachorros dejaron de ser detectados por los sistemas de monitoreo en octubre de 2025 tras su liberación en el Parque Provincial Esmeralda y se busca determinar si hubo fallas en el procedimiento.

El plan forma parte de una serie de trabajos en la región para reinsertar el yaguareté Foto: Instagram / @rewilding_argentina Tras ser liberados, la hembra se internó en la selva y los sistemas de monitoreo dejaron de detectar a las crías. La intervención quedó en manos de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), encabezada por el fiscal Ramiro González. El objetivo es determinar si existieron irregularidades o errores durante el operativo de captura y relocalización.

El operativo de traslado La captura de los animales se realizó en el área conocida como “Las 2.000 hectáreas”, ubicada en las afueras de Puerto Iguazú. En esa zona, la presencia reiterada del yaguareté había generado preocupación entre vecinos debido a sus apariciones en sectores poblados.

Ante el riesgo potencial tanto para las personas como para los propios animales, se resolvió trasladar a la hembra, llamada Pará, junto con sus crías. La decisión buscó evitar posibles ataques y reducir situaciones de conflicto. Tras la captura, los tres ejemplares fueron transportados alrededor de 150 kilómetros hasta el Parque Provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, un área protegida cercana a la frontera con Brasil.