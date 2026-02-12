Alarma por dos cachorros de yaguareté perdidos en Misiones: la Justicia analiza fallas en el operativo
La desaparición de los cachorros se dio en 2025 tras su liberación en el Parque Provincial Esmeralda abrió una investigación para determinar si hubo fallas en el operativo.
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) analiza el operativo de relocalización de una yaguareté y sus crías en Misiones. Los cachorros dejaron de ser detectados por los sistemas de monitoreo en octubre de 2025 tras su liberación en el Parque Provincial Esmeralda y se busca determinar si hubo fallas en el procedimiento.
La desaparición de dos crías de yaguareté en la provincia de Misiones encendió las alarmas y derivó en una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido. Los ejemplares habían sido trasladados junto a su madre desde las afueras de Puerto Iguazú hacia una reserva natural, pero tras la liberación dejaron de aparecer en los registros de seguimiento.
La intervención quedó en manos de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), encabezada por el fiscal Ramiro González. El objetivo es determinar si existieron irregularidades o errores durante el operativo de captura y relocalización.
El operativo de traslado
La captura de los animales se realizó en el área conocida como “Las 2.000 hectáreas”, ubicada en las afueras de Puerto Iguazú. En esa zona, la presencia reiterada del yaguareté había generado preocupación entre vecinos debido a sus apariciones en sectores poblados.
Ante el riesgo potencial tanto para las personas como para los propios animales, se resolvió trasladar a la hembra, llamada Pará, junto con sus crías. La decisión buscó evitar posibles ataques y reducir situaciones de conflicto. Tras la captura, los tres ejemplares fueron transportados alrededor de 150 kilómetros hasta el Parque Provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, un área protegida cercana a la frontera con Brasil.
La desaparición y la investigación
Según se informó, una vez liberados, la hembra se internó en la selva. Sin embargo, los sistemas de monitoreo dejaron de detectar a las crías, lo que generó preocupación inmediata y dio origen a la investigación judicial. Desde UFIMA se busca esclarecer si la pérdida de señal responde a causas naturales o si hubo fallas técnicas o de procedimiento durante el operativo.
Una de las hipótesis bajo análisis sostiene que la madre podría haber abandonado a los cachorros luego de la liberación. No obstante, organizaciones dedicadas a la preservación del yaguareté cuestionaron el desarrollo del traslado y señalaron posibles irregularidades.