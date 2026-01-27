El regreso del yaguareté: cuantos ejemplares de esta especie quedan en Argentina

El yaguareté es una de las faunas autóctonas de nuestro país. Un animal que incluso da nombre a uno de los seleccionados nacionales y que en los últimos días volvió a ser noticia después de la aparición de dos nuevas crías en Foz de Iguazú . Pero, ¿cuántos ejemplares de este animal tan característico quedan en el país?

La Panthera onca, por su nombre científico, es una especie que se extiende desde el sur de Estados Unidos, atravesando México, América Central y América del Sur. En Argentina se ubica principalmente en la zona norte y noreste del país.

Pero esta gran presencia que supo tener a lo largo del continente, con el avance de las actividades humanas, vio su hábitat natural alterado y reducido, lo que afectó y disminuyó drásticamente la cantidad de ejemplares, especialmente en Argentina.

Así como hace algunos años fue considerado un animal extinto y ahora es una de las especies en peligro de extinción, no solo por la alteración de su hábitat, sino también por la caza ilegal, la deforestación y el atropellamiento, actualmente son solamente unos 250 ejemplares aproximadamente los que quedan en Argentina .

De todas formas, esta situación se pudo revertir parcialmente, principalmente en Corrientes, ya que en un lugar donde se encontraba extinto logró volver a reinsertarse a través de un proceso de reintroducción de la especie en el Parque Nacional Iberá.

Además, también se realizó un proceso de suplementación, translocación y liberación de ejemplares en el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco. De esta forma, estos ejemplares de yaguareté se distribuyen entre las yungas de Salta y Jujuy, la Selva Misionera y la región del Gran Chaco (Chaco, Formosa y Santiago del Estero).

Qué significa yaguareté

Este animal, tan reconocido y característico de Argentina, es el tercer felino más grande del mundo, detrás del extinto tigre de Bengala y el león. Pero además, es el felino más grande de todo el continente americano.

Esta especial característica y su tamaño son también los que le dan su nombre autóctono, que proviene del guaraní y significa “la verdadera fiera”, ya que otros nombres que recibe son jaguar o tigre.