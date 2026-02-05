Nacieron dos cachorros de yaguareté en el Impenetrable Chaqueño

Guardaparques confirmaron el nacimiento de un segundo yaguareté en el Impenetrable Chaqueño : “Estos nuevos registros representan una señal alentadora para la conservación del yaguareté y refuerzan la importancia de las acciones de protección y restauración que se llevan adelante en El Impenetrable, renovando la esperanza sobre el futuro de la especie en la región”, manifestó la presidenta del Instituto de Turismo de la provincia del Chaco, Verónica Mazzaroli.

Cabe recordar que el avistaje del primer cachorro silvestre de yaguareté en el río Bermejo —límite natural entre las provincias de Chaco y Formosa— marcó un hecho histórico para la recuperación de la especie en el Chaco argentino. El registro fue realizado en agosto de 2024 por dos guías locales, Pablo y Darío, quienes observaron a la hembra Nalá junto a su cría en una barranca del río.

Meses después, personal del Impenetrable Chaqueño volvió a detectar la presencia de un yaguareté con un cachorro en el mismo sector del río Bermejo. En esa oportunidad, la hembra no pudo ser identificada y el cachorro fue observado a la distancia corriendo por la barranca, presentando una característica distintiva: la ausencia de gran parte de su cola.

Hace unos días, a través de las cámaras trampa instaladas por la Fundación Rewilding Argentina, se obtuvieron nuevos registros en video de Nalá junto a su cachorro. Las imágenes confirmaron que el juvenil tiene la cola intacta, lo que permitió determinar que se trata de un ejemplar diferente al observado meses atrás.

De esta manera, se confirma la existencia de un segundo nacimiento de yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable. Los especialistas sostienen que la hembra no identificada registrada anteriormente sería Keraná, que se desplaza junto a su cría, la cual presenta la pérdida parcial de la cola.

El Impenetrable Chaqueño

El Impenetrable es una vasta región de bosque nativo de más de 40.000 km² ubicada en la llanura chaqueña occidental, al noroeste de la provincia del Chaco. Comprende también sectores de las provincias de Formosa, Salta y Santiago del Estero. La región está delimitada por los ríos Teuco —brazo del río Bermejo— y Bermejo, y es atravesada por el río Bermejito.

Dentro de esta región se encuentran áreas protegidas como el Parque Provincial Loro Hablador, denominado así en honor a una especie emblemática de la zona, y el Parque Nacional El Impenetrable.

Origen del nombre

El nombre “Impenetrable” hace referencia a la densa y cerrada cobertura vegetal de la región, caracterizada por la presencia de numerosas especies de arbustos espinosos. A ello se suma la escasez de agua superficial, lo que históricamente dificultó la exploración del territorio.

El Impenetrable abarca cerca de cuatro millones de hectáreas de bosques nativos de la región chaqueña semiárida, localizadas principalmente en el noroeste de la provincia del Chaco, aunque también incluye áreas del este de Salta, el oeste de Formosa y el noreste de Santiago del Estero.

Su vegetación está representada por especies como el quebracho colorado y blanco, algarrobo, palo borracho, guayacán, mistol, palo santo, urunday e itín, además de una gran abundancia de cactus, arbustos, fachinales, enredaderas, claveles del aire y diversas orquídeas.

La región alberga especies seriamente amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta y el oso hormiguero. También habitan el puma, la corzuela o guazuncho, el pecarí, el tapir o anta, el loro hablador, el carpintero negro, la charata, el águila coronada, el halcón blanco, el carancho, el yacaré negro, la tortuga terrestre y el caimán overo.

El yaguareté

El yaguareté es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos, perteneciente al género Panthera. Es la única de las cinco especies actuales de este género que habita en América. Además, es el mayor félido del continente y el tercero más grande del mundo, después del tigre (Panthera tigris) y el león (Panthera leo).

Su distribución actual se extiende desde el sur de Estados Unidos, pasando por México, América Central y gran parte de América del Sur, hasta el norte y noreste de Argentina. Habita principalmente en zonas tropicales húmedas y secas, aunque también puede adaptarse a matorrales áridos. Su dieta es muy variada e incluye desde grandes presas —incluso ganado— hasta animales de menor tamaño.

Es una especie de comportamiento solitario y cazador por emboscada. Como superpredador, cumple un rol clave en el equilibrio de los ecosistemas que habita, regulando las poblaciones de otras especies. Posee una mordedura excepcionalmente potente, capaz de perforar caparazones de reptiles y de matar a sus presas mediante un mordisco directo al cráneo.

Actualmente, Panthera onca está catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como “casi amenazado”, con poblaciones en declive debido principalmente a la pérdida y fragmentación de su hábitat y a los conflictos con actividades humanas, especialmente la ganadería. A pesar de ello, su distribución geográfica sigue siendo amplia, con al menos 34 subpoblaciones identificadas en el continente.

A lo largo de la historia, el yaguareté ha ocupado un lugar central en la mitología y cosmovisión de numerosas culturas indígenas americanas, como los mayas y los aztecas.