Los fiscales de San Juan deberán usar chalecos antibala de forma obligatoria

El fiscal General de la Corte confirmó la obligatoriedad del uso de chalecos antibala para fiscales en respuesta al aumento de la violencia social.

El Ministerio Público Fiscal de San Juan dispuso el uso obligatorio de chalecos antibala para los fiscales de la provincia, en respuesta al incremento de la violencia social y a los riesgos que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.LLa medida fue confirmada por el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, quien remarcó que la decisión busca reforzar la seguridad personal de los funcionarios judiciales y prevenir posibles agresiones en el marco de su labor cotidiana.

En ese contexto, la Secretaría de Seguridad entregó 40 chalecos de protección balística, fabricados por la firma SEATLE S.A., modelo FORCE 10. El equipamiento es unisex, de color negro, confeccionado en poliéster y Kevlar, y cuenta con nivel de protección RB-3, conforme a las normativas vigentes a nivel nacional.

Seguridad para fiscales Baigorrí destacó que esta incorporación representa un avance concreto en materia de cuidado institucional, al reducir la exposición de los fiscales frente a situaciones de riesgo mientras desarrollan tareas de investigación y persecución penal.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó que la entrega forma parte de una estrategia preventiva basada en el mapa del delito.