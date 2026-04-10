Caso Ángel López: la fiscalía confirmó traumatismos craneales y puso bajo la lupa a la mamá y su pareja

La Justicia de Chubut continúa con la investigación por el fallecimiento de Ángel López , el niño de 4 años que ingresó al hospital con un paro cardiorrespiratorio el pasado domingo. Tras los resultados preliminares de la autopsia, se intensificaron las medidas sobre el entorno cercano del menor, centrándose en las últimas personas que estuvieron con él antes de morir .

Por medio de una conferencia de prensa, llevada a cabo este viernes, el fiscal Obriones fue el encargado de confirmar que el examen forense reveló diversos traumatismos en la zona del cráneo . Sin embargo, la investigación se encuentra a la espera de la determinación de si estas lesiones fueron provocadas de manera voluntaria por un tercero o si ocurrieron accidentalmente.

Para conocer esto y otros detalles, se enviaron muestras al laboratorio de Comodoro para realizar informes histopatológicos que revelen la data y los detalles técnicos de los golpes, buscando confirmar si estos provocaron el paro cardíaco.

Si bien puertas adentro de la Justicia no existían alertas previas sobre la situación del menor en ese hogar, la fiscalía ha tomado medidas preventivas sobre la madre de Ángel y su actual pareja.

En torno a esto se compartió que ambos están bajo vigilancia policial y fiscal, con la prohibición expresa de abandonar la ciudad de Comodoro Rivadavia . También, sus teléfonos celulares ya fueron secuestrados y, con estos, la próxima semana se espera acceder a los diálogos, registros de geolocalización y datos de actividad que permitan reconstruir los momentos previos a la muerte.

El fiscal Olazábal explicó que, aunque son los principales sospechosos, aún no han sido imputados formalmente ni citados como testigos para evitar posibles nulidades en el proceso. No obstante, en caso de riesgo de fuga, se solicitará la detención inmediata.

Investigación sobre denuncias previas

Un punto que generó polémica es el historial de denuncias cruzadas entre los padres biológicos. Obriones confirmó que existieron denuncias anteriores que fueron archivadas o desestimadas por falta de pruebas en su momento.

Debido a esto, se informó que, en caso de comprobarse que la muerte del menor ocurrió a manos de su madre biológica, o con ella implicada, la fiscalía abrirá una línea de investigación paralela para analizar la decisión institucional de haber dejado al menor bajo el cuidado de su madre. “Si se prueba el crimen, se investigará la responsabilidad de quienes otorgaron la guarda”, aseguró Obriones.

Sobre las acusaciones que podría enfrentar la madre y su pareja, los fiscales indicaron que las principales hipótesis que manejan hoy en día son la de homicidio doloso o abandono seguido de muerte.