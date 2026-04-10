Cámaras confirman que "Tati" Leclerq y "Fini" Lanusse estuvieron en el departamento tras la muerte de Zalazar

La investigación por la muerte de Alejandro Salazar , el residente de anestesiología hallado muerto en su departamento de Palermo , dio un giro que apunta directamente hacia las médicas Chantal "Tati" Leclercq y Delfina Lanusse . Las cámaras de seguridad del edificio las grabaron entrando en la escena del hecho horas antes de que se diera aviso a las autoridades.

El hallazgo de Zalazar, rodeado de ampollas de propofol y midazolam , destapó el oscuro entramado de las denominadas "fiestas de propofol" . Este escandalo desembocó en sus colegas, quienes luego de ser destacadas como parte integral de esta red de robo de fármacos.

No obstante, de la investigación por la muerte del anesteciologo surgió que ambas habrían sido captadas por cámaras de seguridad retirando objetos del lugar , lo que complica en gravemente su situación legal.

Los allanamientos se llevaron a cabo en una propiedad del country Santa Bárbara y en un departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300, en el marco del expediente que tramita como averiguación de muerte dudosa por el fallecimiento de Zalazar.

Fuentes cercanas al caso le confirmaron a MDZ que durante los procedimientos se secuestraron un celular y una tablet . Sin embargo, en ninguno de los domicilios encontraron ampollas de propofol o fentanilo.

Además, esta misma fue acusada en los útimos días de haber manipulado el teléfono de la víctima. A su vez, los investigadores descubrieron que Leclercq fue la última persona con la que se comunicó Zalazar previo a su muerte.

La muerte del anestesista y la red de robos de fármacos

El 20 de febrero, la policía encontró el cuerpo de Alejandro Zalazar en su departamento de Palermo sin signos de violencia ni indicios de intervención de terceros.

En el lugar, los efectivos encontraron insumos médicos y elementos para administración intravenosa de uso restringido al sistema de salud por lo que se abrió una investigación de oficio que terminó destapando una red de robo de fármacos en hospitales que se habrían usado para fiestas privadas, conocidas como “Propofest”