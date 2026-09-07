Brutal femicidio: mató a puñaladas a su esposa y admitió el crimen con una frase estremecedora

Un hombre de 64 años quedó detenido este lunes acusado de asesinar a puñaladas a su esposa durante una discusión en una vivienda de Merlo . La víctima, de 62 años, fue hallada sin vida dentro de la casa y el acusado reconoció ante los policías el crimen al decir " se me fue la mano ".

El femicidio fue descubierto durante la madrugada del domingo, luego de que un familiar de la pareja llamara al 911 y alertara sobre la situación en una vivienda ubicada en la calle Asunción al 2800, en el partido bonaerense de Merlo.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio encontraron a Silvia Beatriz Mina , de 62 años, tendida en el piso y ya sin vida. La mujer presentaba cortes en distintas partes del cuerpo y estaba rodeada por un charco de sangre.

A pocos metros de donde se encontraba el cuerpo de Mina estaba su esposo, Marcelo Tesio , de 64 años. El hombre presentaba heridas cortantes en los brazos y en el cuello , por lo que fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, para recibir atención médica.

Después de ser asistido, Tesio recibió el alta médica y quedó detenido. La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Vaccaro, titular de la UFI N° 11 de Morón, quien tiene previsto indagarlo este lunes.

La estremecedora frase con la que el femicida de Merlo confesó haber matado a su esposa: "Se me fue la mano". X

El acusado reconoció prácticamente de inmediato su participación en el crimen. Cuando los efectivos llegaron al lugar después del llamado al 911, el hombre les dijo: “Se me fue la mano”.

La frase quedó incorporada como uno de los elementos centrales conocidos hasta el momento sobre lo sucedido dentro de la vivienda.

Secuestraron una cuchilla en la escena

Durante el trabajo realizado en la casa, los investigadores secuestraron una cuchilla que, según las primeras averiguaciones, habría sido utilizada para atacar a Mina.

Por el momento, los voceros consultados indicaron que no existían denuncias previas relacionadas con hechos de violencia de género entre la pareja. La víctima y el acusado llevaban 39 años casados. En abril, Mina había realizado una publicación con motivo de un nuevo aniversario de matrimonio en la que hacía referencia a esos 39 años de relación.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo, un delito que tiene como única pena en expectativa la prisión perpetua.

Investigan qué ocurrió dentro de la casa

Una de las primeras versiones surgidas después del hallazgo señalaba que Tesio habría intentado suicidarse tras asesinar a su esposa. Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue confirmada por los investigadores.

Por ese motivo, la declaración del acusado será considerada uno de los elementos clave para reconstruir la secuencia completa y determinar qué sucedió durante las horas previas al hallazgo del cuerpo.

También será determinante la autopsia de Mina, prevista para este martes. El estudio permitirá avanzar sobre las circunstancias en las que murió la mujer y aportar mayores precisiones a la investigación.

De acuerdo con el informe preliminar elaborado por los médicos forenses, la víctima habría muerto durante la madrugada del domingo, aproximadamente 12 horas antes de que su cuerpo fuera encontrado dentro de la vivienda.