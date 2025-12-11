Auto robado y persecución en la General Paz: así fue la doble detención de la Policía de la Ciudad

Uno de los detenidos en la General Paz contaba con un pedido de captura.

A través del Anillo Digital, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó una doble detención en medio de la General Paz, luego de la detección de un auto que había sido robado hacía ocho horas. Todo el momento quedó grabado por las cámaras de seguridad, cuando detectaron un Toyota Corolla que circulaba a la altura de la bajada Eva Perón.

Desde el Centro de Monitoreo Urbano fue donde se emitió el alerta a los efectivos de la zona, después de detectar este vehículo, quienes realizaron primero un seguimiento del Toyota, que había sido robado horas antes.

Luego de la detención del mismo, los efectivos de la Policía de la Ciudad determinaron que el vehículo que circulaba en la avenida delante de este, una Volkswagen Amarok, estaba involucrado, por lo que se procedió a la persecución y detención de la camioneta en la autopista Ricchieri.