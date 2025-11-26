Audiencia clave en el caso Diego Fernández Lima: definen si revocan el sobreseimiento de Cristian Graf

La Sala N°4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional realizará este miércoles la audiencia vinculada al caso Diego Fernández Lima , luego de que la familia del joven y el fiscal Martín López Perrando apelaran el sobreseimiento de Cristian Graf , acusado en la causa por encubrimiento y supresión de evidencia.

El abogado Martín Díaz, defensor de Graf, confirmó que la citación fue fijada para las 11 en Viamonte 1147 y anticipó que su cliente no asistirá. Según explicó, la exposición de la defensa durará cinco minutos, mientras que la querella contará con diez. El letrado expresó que esperan la instancia “con la mejor de las expectativas”.

El proceso se reactivó tras el fallo del juez Alberto Litvack, quien había dictaminado el sobreseimiento de Graf por “inexistencia de delito”. La decisión se basó en el inciso 3 del artículo 336 del Código Penal, que establece que un hecho queda excluido cuando no encuadra en figura legal. Frente a esa resolución, Javier Fernández Lima —hermano de la víctima— y el fiscal López Perrando decidieron recurrir el dictamen.

Díaz sostuvo que Graf se encuentra “tranquilo” y confiado en la posición de la defensa. Aseguró que su representado es “incapaz de matar a una mosca” y remarcó que, según su visión, la investigación inicial lo ubicó injustamente como un antagonista, junto con su entorno familiar.

El abogado reiteró que no se desprenden vínculos entre Graf y Fernández Lima, negando cualquier tipo de relación previa, ya sea conflictos, amistades o vínculos comerciales. Calificó el caso como “atípico” y cuestionó que el Estado no haya avanzado en investigar el homicidio ocurrido en 1984. Atribuyó esa falta de acción a la escasa normativa vigente en ese momento y a la ausencia de voluntad para impulsar una pesquisa más profunda.

La defensa sostiene que la aparición de restos en el barrio porteño de Coghlan —hallados décadas después— no aporta elementos que conecten a Graf con la desaparición del joven. Considera, además, que el relato fiscal fue insuficiente y generó una narrativa perjudicial para el imputado.

El caso de Diego Fernández y el hallazgo que reabrió el expediente

Diego Fernández Lima fue visto con vida por última vez el 26 de julio de 1984, luego de regresar del colegio, almorzar en su casa y pedir dinero para viajar en colectivo. Desde entonces se desconoció su paradero. Cuarenta y un años más tarde, sus restos y objetos personales fueron encontrados en el patio de un chalet alquilado por el músico Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.

Ese hallazgo impulsó la reapertura del expediente y motivó las presentaciones judiciales actuales, que mantienen el caso en debate público y procesal. La audiencia de este miércoles será determinante para definir si el sobreseimiento queda firme o si la Cámara ordena nuevas medidas de investigación.