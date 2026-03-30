Ataque en una escuela de Santa Fe: el caso que recuerda a la masacre de Carmen de Patagones

El ataque ocurrió este lunes por la mañana y dejó una víctima fatal. El caso revive uno de los antecedentes más graves de violencia escolar en el país.

La masacre de Carmen de Patagones ocurrió el 28 de septiembre del 2004 en la Escuela Secundaria Número 2 Islas Malvinas. Foto: Archivo MDZ

Este lunes por la mañana, un ataque armado dentro de un colegio tuvo lugar en la provincia de Santa Fe. Un alumno de la Escuela Normal Mariano Moreno fue armado a la institución y abrió fuego contra sus compañeros. Producto del ataque, un adolescente de 13 años murió en el lugar, mientras que otros dos menores resultaron heridos por lo que debieron ser trasladados a un hospital.

Video: el momento del ataque Santa Fe N/A La masacre escolar que conmovió al país Dicho episodio recuerda a la masacre en el colegio Carmen de Patagones, donde un joven de 15 años fue armado al colegio y disparó contra sus compañeros. Como consecuencia, tres alumnos murieron y otros cinco resultaron heridos.

El 28 de septiembre de 2004, Rafael Solich llevó una pistola 9 mm al Instituto N.º 202 Islas Malvinas de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Pasadas las 7 de la mañana, Solich, motivado por varios hechos de bullying, sacó el arma y abrió fuego contra sus compañeros.

Masacre Carmen de Patagones Rafael Solich, el joven que mató a tres compañeros. X Según relataron los testigos, el joven disparó hasta vaciar el cargador. Luego, salió al pasillo y cargó el arma. Fue uno de sus amigos quien logró quitarle el arma al atacante. Finalmente, el joven fue detenido.