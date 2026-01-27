Así operaban "Los Malditos": secuestraban y torturaban a sus víctimas para robarles

Diez días atrás, los delincuentes habían secuestrado a un matrimonio en San Isidro. Les robaron dinero, celulares y documentación.

El lunes, la DDI San Isidro de la Policía Bonaerense capturó a tres integrantes de la peligrosa banda criminal “Los Malditos ”. Diez días atrás, los delincuentes habían secuestrado y torturado a un matrimonio en Martínez. Les robaron dinero en efectivo, celulares, documentación y hasta la plata que tenían en sus billeteras virtuales.

Video: así capturaron a la banda Así Operaba La Banda Los Malditos El inicio de la investigación Todo comenzó el pasado 17 de enero, cerca de las 22, en el cruce de Alvear y el Río, cuando el matrimonio que iba a bordo de su camioneta Land Rover fue abordado por dos delincuentes.

Según informó Infobae, los ladrones los obligaron a sentarse en la parte de atrás del vehículo y, durante más de dos horas, los amenazaron de muerte y los sometieron a maltratos físicos. En un momento del trayecto, bajo presión, el dueño del auto realizó una transferencia electrónica mediante una billetera virtual.

Finalmente, fueron abandonados en Villa La Rana, San Martín. Al día siguiente, la camioneta fue hallada con manchas de sangre en su interior.

La detención de los sospechosos La causa quedó a cargo de la fiscal Natalia Castronovo. Durante un operativo, la Policía capturó a dos hombres de 30 años, apuntados como los presuntos autores del secuestro y robo, y a una mujer de 31 años, que se encargaba de recibir las transferencias. Todos fueron imputados por robo agravado, robo de automotor agravado y encubrimiento agravado.