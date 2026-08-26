Abuso en el penal de Magdalena: quiénes son los 15 penitenciaros detenidos por torturar y violar a las presas

La Justicia ordenó allanar los domicilios de los 15 integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) detenidos en una causa que investiga torturas, tormentos físicos y abusos sexuales contra internas de la Unidad Penal N°51 de Magdalena , ubicada a unos 50 kilómetros de La Plata. Los acusados, ocho mujeres y siete hombres, fueron arrestados durante la madrugada del martes en distintas dependencias penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.

Las medidas fueron avaladas por el juez de Garantías Juan Pablo Masi , titular del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata. Según informaron fuentes judiciales, en las próximas horas también se realizarán las declaraciones indagatorias de los acusados. Las autoridades explicaron que las detenciones tuvieron como objetivo asegurar las pruebas incorporadas a la investigación y poner a disposición judicial a las personas señaladas en el expediente.

Una fuente judicial indicó a la Agencia Noticias Argentinas que tanto el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires como el SPB aportaron la documentación requerida y mantuvieron una actitud colaborativa durante la investigación. Según esa misma fuente, el expediente avanzará con celeridad.

La causa comenzó a partir de una denuncia impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N°11 de La Plata. Los hechos investigados habrían ocurrido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente, luego de una pelea entre dos internas dentro del establecimiento penitenciario.

Según la denuncia, personal del SPB ingresó a uno de los pabellones y utilizó gas pimienta en espacios cerrados y bloqueó las salidas . Las detenidas también habrían sido obligadas a desnudarse frente a agentes masculinos. Ante la resistencia de las mujeres, siempre de acuerdo con la acusación, habrían sido sometidas a prácticas de tortura física.

Quiénes son los agentes detenidos

Las imputaciones alcanzan a personal con distintos cargos dentro de la estructura penitenciaria. Entre las detenidas se encuentran Daiana Belén Balmaceda, jefa de Vigilancia y Tratamiento; María Belén Toledo, subjefa de Vigilancia; Daiana Ayelén Villafañe, coordinadora de Régimen Abierto; Antonela Belén Cingolani, jefa de Requisa; Agustina Ailén Orona, encargada de Turno; Florencia Anahí Ortiz, inspectora de Vigilancia; Raquel Noemí Boccardo, enfermera; y Gisela Mailín Iguarán, personal de Guardia.

Entre los hombres arrestados figuran Carlos Miguel Tocci, subdirector de Seguridad; Juan Manuel Villena, subdirector de Régimen; Miguel A. Eduardo Villota, subdirector de Inclusión; Facundo Sebastián Medina, jefe de Turno; y los agentes Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juajena.

Las acusaciones varían de acuerdo con la presunta intervención atribuida a cada uno. La Fiscalía los señala, según cada caso, como autores, coautores o partícipes necesarios de torturas y abusos sexuales agravados contra las detenidas.

Balmaceda, por ejemplo, está sindicada como autora de torturas contra tres víctimas y coautora de abuso sexual agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad. Toledo está acusada por hechos contra cuatro víctimas, mientras que Villafañe aparece señalada por torturas y como partícipe necesaria de abusos sexuales agravados.

En el caso de los agentes masculinos, Tocci está acusado como partícipe necesario de torturas contra cuatro internas y por su participación en abusos sexuales. Villena está señalado por hechos contra una detenida, mientras que Villota aparece acusado por episodios que habrían afectado a cuatro internas. Dama, Salice y Juajena también están investigados por torturas y distintos grados de participación en abusos sexuales agravados.

Con los allanamientos y las próximas indagatorias, la investigación buscará avanzar sobre la responsabilidad individual de cada uno de los 15 agentes detenidos en los hechos denunciados dentro del penal de Magdalena.