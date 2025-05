La aterradora publicación de Laura Leguizamón, la acusada de la masacre de Villa Crespo

Este miércoles por la tarde, una familia fue hallada asesinada en su departamento en Villa Crespo. En las últimas horas, se conocieron varias aterradoras publicaciones de Laura Fernanda Leguizamón (51), la acusada de la masacre.

Cabe destacar que la víctimas fatales fueron identificadas como Adrián Seltzer, de 53 años; su mujer Laura Fernanda Leguizamón, de 51; y sus hijos Ian, de 15 años, e Ivo, de solo 13. En un principio los investigadores sospechaban que Adrián había asesinado a su mujer y a sus hijos, y que luego se suicidó. Sin embargo, en estos momentos, Leguizamón es la principal acusada del brutal crimen.

Una de las publicaciones que más llamó la atención fue una que se remonta al 6 de septiembre de 2015. En la imagen se ve a Laura leyendo un libro que se titula “Crímenes en familia”. La foto está acompañada de una descripción que dice: “Ivo se porta horrible...jua”.

Dicho libro trata de siete casos históricos y contemporáneos de la crónica policial argentina que tienen como común denominador aquellos crímenes en donde la víctima y el asesino están ligados por fuertes lazos de parentesco: hijos, padres, hermanos, sobrinos, nietos.

La premonitora publicación de Laura. Foto: Laura Leguizamon - Facebook

Con una prosa ágil, y un ritmo que hipnotiza y aterra a la vez, la periodista Cynthia Ottaviano bucea la historia de gente en apariencia “normal”, hasta que un día, “de la nada”, se convierten en homicidas, para tratar de responderse por qué matan los que matan, si es que todos somos capaces de matar.

Para la autora, los siete casos demuestran que en la muerte no hay venganza, sino castigo. No hay odio, sino infierno. No habrá nunca dinero, sino miseria. Y jamás habrá recompensa porque “el crimen no paga”.

A su vez, a través de su cuenta de Facebook, Laura realizó una serie de peculiares publicaciones. En uno de ellos se muestra leyendo el libro “El terror de los maridos”. En otra publicación se lee la frase: “Los niños son responsabilidad de los padres”.

Los peculiares posteos de Leguizamón. Foto: Laura Leguizamon - Facebook

En estos momentos, los investigadores están peritando el celular de Leguizamón. En las escena del crimen, los investigadores hallaron una hoja A4, con palabras y manchada de sangre. El escrito de Laura Leguizamón iniciaba: “Todo mal, fue mucho. Los amo. Mal. Perverso”.