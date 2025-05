“Capaz Caniggia me manda a poner un tiro en la cabeza”: las fuertes declaraciones de Mariana Nannis

En las últimas horas, Mariana Nannis rompió el silencio y destrozó al exjugador de fútbol Claudio Caniggia. Cabe destacar que, la semana pasada, el abogado de Nannis solicitó la inmediata detención de Caniggia en la causa donde se lo acusa por el delito de abuso sexual.

“Me cagó a palos, me violó. Me cagó a palos varias veces, por eso tengo entradas al hospital público. Yo siempre me callé, nunca dije nada, tardás mucho por tus hijos, por la familia, por el que dirán”, reveló Nannis, en diálogo con Lape Club Social.

A su vez, Mariana manifestó que cuando estuvo en el país temió por su vida. “Yo cuando estaba en Argentina vivía encerrada todo el tiempo, no salía a la calle y cuando salía tenía abajo una camioneta negra que no sabía de quién era y pensaba 'me van a limpiar'”, expresó y agregó: “No salía porque me daba miedo”.

En cuanto a la causa, Nannis indicó que esta archivada porque, según ella, Caniggia conoce gente con poder. “El tipo tiene mucha gente en poder, entonces, van a parar siempre mi causa, la van a dejar en un cajón, no les va a importar nada”, aseguró. Y sentenció: “No les importa que abusó de mí y todas las barbaridades que me hizo”.

Nannis tiene miedo de regresar al país. Foto: NA

Por último, cuando fue consultada sobre la posibilidad de regresar al país, Mariana señaló: “Si voy a la Argentina capaz que Claudio Caniggia me manda a poner un tiro en la cabeza. Cuando fui a firmar el divorcio yo no salía, cuando yo fui a Comodoro Py me daba vuelta cada rato a ver si me iban a poner un tiro en el medio de la frente”.