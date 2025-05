"Ví cómo le pegaba": El testimonio de una amiga de Mariana Nannis contra Claudio Caniggia

El enfrentamiento entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia volvió a ocupar el centro de la escena mediática, esta vez con un pedido de detención que reaviva las denuncias por abuso y violencia contra el exfutbolista. Pero en las últimas horas, una voz clave rompió el silencio: Adriana Ferrer, íntima amiga de Nannis, decidió contar públicamente lo que presenció.

El testimonio de Adriana Ferrer contra Claudio Caniggia

Invitada al programa Pasó en América, Adriana no dudó en relatar con crudeza aquella noche que terminó con un episodio violento. “Yo recuerdo todo lamentablemente”, arrancó. La mujer contó que ese día habían planeado asistir a un casamiento, pero los planes se vieron alterados por el comportamiento malintencionado e idiota de Caniggia, quien terminó llegando tarde y en muy mal estado. “Te juro que lo odiaba”, dijo sin vueltas y totalmente sincera.

Adriana Ferrer lo dijo todo en el caso Nannis / Caniggia. / Foto: Captura América TV.

Lo más inquietante llegó cuando describió el momento en que se subieron al auto para regresar del evento. Ferrer relató que la tensión entre Nannis y Caniggia era evidente, y que todo escaló rápidamente. “En un momento, Mariana le pone la mano al lado de la palanca de cambios y él ahí le pega. Eso es lo que vi yo. Vi cómo le pegaba”, lanzó.

La pareja hace unos años. / Foto: Archivo

Ferrer aseguró que ya había escuchado relatos de su amiga sobre el comportamiento agresivo de su exesposo, pero que en ese momento aún tenía dudas. “A mí me parecía un tipo amoroso. No cerraba con lo que me contaba Mariana”, confesó agregando que todo cambió esa noche, cuando lo vivió en carne propia.

El relato se volvió aún más gráfico cuando Ferrer recordó el día siguiente. Según explicó, fue a visitar a Mariana al hotel Faena, donde pudo ver con sus propios ojos las secuelas físicas del ataque: “Yo fui al otro día al Faena y ella estaba toda moretoneada como está en la foto”.