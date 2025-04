Muertes en el Neonatal: el exministro cordobés afirmó que los bebés "fueron atacados"

En una declaración cargada de emoción y firmeza, el exministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardozo, aseguró ante el tribunal que lleva adelante en el juicio por la muerte de bebés que no tiene dudas de que los recién nacidos fallecidos en el Hospital Materno Neonatal “fueron víctimas de ataques intencionales”.

El funcionario, imputado por encubrimiento doblemente agravado, negó haber tenido conocimiento previo a los hechos antes del 7 de junio de 2022, fecha que marcó un antes y un después en la causa que conmovió a todos.

“Las casualidades no existen. Cuatro casos en un mismo día no pueden ser una coincidencia”, enfatizó Diego Cardozo, quien también lamentó no haber recibido a las madres de las víctimas: “Me arrepiento profundamente, pero no dependía de mí”, explicó.

Durante su intervención, que se extendió por unos 40 minutos, no aceptó preguntas y centró su testimonio en su versión de los hechos y en su estado de salud actual, atravesado por un cáncer de pulmón que, según sus palabras, “empeoró por el impacto emocional de esta causa”.

Diego Cardozo aseguró que fue informado el 7 de junio, en una reunión con autoridades del hospital, sobre la muerte de dos recién nacidos y el estado crítico de otros dos. También afirmó que, desde ese momento, ordenó intervenir dos áreas del hospital Materno Neonatal, iniciar un sumario administrativo, garantizar la cadena de atención médica y presentar la denuncia penal correspondiente. “Después de esas medidas no volvieron a registrarse muertes dudosas”, sostuvo.

La polémica en torno a su frase “sospechamos desde el 18 de marzo”, utilizada en una entrevista radial, también fue abordada. Según explicó, se trató de un malentendido con la línea de tiempo elaborada por su equipo: “Yo conocí los hechos el 7 de junio. La palabra ‘nosotros’ hacía referencia al sistema, no a una sospecha personal”.

Durante el juicio, Cardozo también narró una extensa reunión mantenida el 20 de agosto con profesionales del hospital, en la que se revisaron historias clínicas. “Me costaba creer que alguien pudiera hacerle daño a un bebé".

"Primero pensé en errores médicos, pero hoy estoy convencido de que fueron ataques deliberados”, expresó visiblemente afectado. Por último, el exministro señaló: “No sé cuánto tiempo me queda, pero no quiero dejarles a mis hijos un nombre manchado. Voy a luchar por demostrar mi inocencia".

Su declaración se sumó a la de otros imputados que decidieron volver a hablar ante la Cámara Séptima del Crimen en esta etapa final del juicio. La enfermera Brenda Agüero, principal sospechosa, negó ayer los hechos y desmintió a las madres de los niños fallecidos.

También declararon Alejandro Escudero Salama, exsubdirector administrativo del Neonatal; Pablo Carvajal, exsecretario de Salud; y Liliana Asís, exdirectora del hospital.