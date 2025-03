Perpetua para Néstor Soto, el femicida de Catalina Gutiérrez

Néstor Soto fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Catalina Gutiérrez en la provincia de Córdoba. La sentencia fue dictada por los jueces Susana Frascaroli, Horacio Carranza y María Gabriela Rojas Moresi tras el veredicto emitido por un jurado popular.

Durante el juicio, el cual se llevó adelante en la Cámara en lo Correccional y Criminal de 11° Nominación de Córdoba, el fiscal Marcelo Sicardi aseguró que se trató de un femicidio, en contexto de violencia de género.

“Soto ejercía una tremenda violencia psicológica con todas sus amistades cercanas mujeres”, indicó el fiscal. Sin embargo, el acusado, a pesar de haber confesado el crimen, negó que se tratara de un crimen de género.

Finalmente la decisión contempló la figura de femicidio, con ocho jurados a favor y dos en contra. También, incluyó el agravante de criminis causa, el cual consiste en matar para ocultar otro delito, con siete jurados a favor y tres en contra.

La abogada defensora sostuvo que no se trató de un femicidio. Foto: NA

El abogado querellante Carlos Hairabedian había pedido que se mantuviera la la figura de alevosía, algo que finalmente no prosperó. Por otro lado, la defensa, encabezada por la abogada Ángela Burgos Niño, sostuvo que se trató de un homicidio simple y no de un femicidio, ya que consideró que no existió violencia de género.

El crimen

El pasado 17 de julio de 2024, Catalina pasó a buscar a Soto por su casa para asistir a una reunión con amigos. Sin embargo, tras una discusión, el joven la golpeó, la estranguló y la mató. Tras el femicidio, Soto trasladó el cuerpo de su amiga hasta su Renault Clio.

Luego, condujo hasta el barrio Ampliación Kennedy, donde, antes de abandonarlo, lo prendió fuego. En un principio, frente a los familiares de la influencer, Soto negó saber lo que había ocurrido. Finalmente, el joven confesó el femicidio.