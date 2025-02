En medio de la desesperada búsqueda, se conoció la polémica declaración del padre de Lian Flores

En las últimas horas, se dio a conocer un audio sobre la declaración del padre de Lian Gael Flores Soraire, el menor de tres años que fue visto por última vez en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud.

Este martes, trascendió la polémica declaración del padre de Lian, Elías Flores, quien dijo ante la Justicia: "Problemas de violencia un poco si tengo", declaró el hombre.

Desde A24, dieron a conocer un audio en el que se escucha al padre del niño desaparecido relatar lo que ocurrió aquel día. En primer lugar, Elías mencionó que el menor habría desaparecido entre las 15 y las 17 horas del sábado pasado. "No sé qué pasó. A las 17 nos dimos cuenta que no estaba".

Por otro lado, se refirió a la sospecha de los vecinos sobre la presencia de una camioneta blanca en la zona. "El chico es vivo, no es tan tonto para irse a algún lugar extraño. Yo pienso que ingresó algún auto o chata".

Por último, el padre del menor expresó que no tuvo nunca ningún problema con nadie, por lo tanto no sabe porque se lo habrían llevado a Lian. Sin embargo, sí confirmó que tuvo problemas de violencia. "Problemas de violencia un poco si tengo. Una pequeña, no muy grave", expresó.