Así fueron los allanamientos a "Tati" Leclercq por la muerte del anestesista en Palermo

La joven está imputada en el marco del expediente que tramita como averiguación de muerte dudosa por el fallecimiento de Zalazar.

La semana pasada se desató un escándalo debido a la muerte de Alejandro Zalazar, anestesista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El caso sacó a la luz el robo y consumo de drogas hospitalarias. En las últimas horas, se llevaron a cabo dos allanamientos en domicilios vinculados a Chantal “Tati” Leclercq.

Video: así allanaron la casa de Tati Leclercq Así allanaron a Tati Leclercq Cómo fueron los procedimientos Los allanamientos se llevaron a cabo en una propiedad del country Santa Bárbara y en un departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300, en el marco del expediente que tramita como averiguación de muerte dudosa por el fallecimiento de Zalazar.

Fuentes cercanas al caso le confirmaron a MDZ que durante los procedimientos se secuestraron un celular y una tablet. Sin embargo, en ninguno de los domicilios encontraron ampollas de propofol o fentanilo.