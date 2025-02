Habló el padre de Lian: "Pienso que alguien lo tiene"

Elías Flores, padre de Lian Gael Flores Soraide, el niño de tres años que permanece desaparecido desde el fin de semana en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, habló con los medios y expresó su preocupación. "Pienso que alguien lo tiene, me duele mucho", dijo con voz quebrada. En su diálogo con la prensa local, el hombre relató que nunca había atravesado una situación tan angustiante: "Cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario. Esta vez no sé qué pasó, que de una desapareció".

En su relato, Elías Flores destacó un elemento que ha inquietado a los vecinos de la zona: una camioneta sospechosa que habría circulado por el predio donde reside la familia. "Había una chata que había entrado al lugar, eso lo pienso sospechoso. Yo conozco a mi hijo bien y sé que no puede ir 200 o 100 metros más lejos con semejante calor", aseguró. Su declaración coincide con la de otros habitantes de la localidad, quienes también han mostrado preocupación por el vehículo.

Uno de esos vecinos, identificado como Raúl, relató que el sábado por la tarde, mientras almorzaba, observó a una camioneta con vidrios polarizados que se acercó al lugar. "Entró, iba despacito, pero de repente dio media vuelta y se fue", detalló Raúl en diálogo con Todo Noticias.

En cuanto a los avances en la investigación, el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, brindó una actualización sobre los operativos. Según sus declaraciones, hasta el momento no se han obtenido resultados positivos en la búsqueda del menor. "No hemos tenido resultados positivos, peritamos tanto afuera como adentro del predio", indicó Delgado. Además, aclaró que por cuestiones de secreto de sumario no podía brindar más detalles, aunque confirmó que en estos momentos varias personas, incluidos menores, estaban declarando.

El fiscal también mencionó que, como parte de la investigación, se han secuestrado tres camionetas blancas y once teléfonos celulares. "No hay detenidos", aseguró, y agregó que todas las hipótesis continúan siendo analizadas.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas activaron el Alerta Sofía para dar con el paradero de Lian. Además, el Ejército se unió a los rastrillajes que se llevan a cabo en la zona de Ballesteros Sud, en el departamento Unión de la provincia de Córdoba.

La desaparición de Lian Gael sigue generando gran conmoción en la comunidad, y la familia espera con angustia respuestas que permitan dar con el niño lo antes posible.

Con información de Noticias Argentinas