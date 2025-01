Una enfermera contó cómo se comportaba Brenda Agüero en el hospital Materno Neonatal

En el marco del juicio por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, la enfermera y delegada sindical Viviana Martínez ofreció un extenso testimonio sobre los hechos que sacudieron el nosocomio entre marzo y junio de 2022.

Durante su declaración, recordó su relación con Brenda Agüero, de quien dijo que tenía como aspiración trabajar en el área de pediatría y describió el clima de hermetismo que rodearon a los casos.

Según su testimonio, el 1 de mayo de 2022, Martínez ingresó al área de preparto y notó algo inusual: las colchonetas de las cunas estaban siendo revisadas en busca de insectos. Al preguntar los motivos, dijo que no obtuvo respuestas claras. Según relató, la médica Jimena Tercelán le comentó en privado que se estaban registrando episodios alarmantes: bebés con lesiones inexplicables, manchas de sangre en su ropa y muertes de recién nacidos aparentemente sanos. “No podía creer lo que estaba escuchando”, expresó la delegada del Sindicato de Empleados Públicos (SEP).

Martínez detalló que ese día vio a un bebé con una lesión visible en la pierna dentro de una incubadora. Dicha herida correspondía a Gino H., hijo de Yazmín Barrionuevo, uno de los pequeños que sobrevivió. Más tarde, comentó que se encontró con la anestesióloga Virginia Zamora, quien sobre lo que estaba ocurriendo calificó la situación como "terrorífica". Fue el esposo de Zamora, Francisco Luperi, quien finalmente presentó la denuncia formal ante la justicia el 4 de julio de 2022, ya que hasta entonces la investigación iniciada por el Ministerio de Salud había quedado en el ámbito interno del nosocomio.

Sus dichos sobre Brenda Agüero

Una vez que Martínez tomó conocimiento de las muertes de los bebés y las lesiones inexplicables, contó que dialogó con la directora del hospital, Liliana Asís, para obtener explicaciones sobre qué estaba originando estos casos. Según su testimonio, la respuesta que obtuvo entonces fue evasiva: “Primero me preguntó quién me había contado y luego me pidió que me tranquilizara porque la situación estaba siendo investigada”. En reuniones posteriores, las autoridades insistieron en que el caso estaba bajo análisis judicial y administrativo, aunque sin brindar detalles precisos.

Martínez recordó que conocía a Brenda Agüero desde 2020, cuando fue su profesora en la carrera de Enfermería. “Era una alumna destacada, tanto en lo teórico como en lo práctico, y siempre expresaba su interés en trabajar en pediatría”, señaló. Según su relato, Agüero era especialmente hábil en cálculos de medicación, lo que era valorado por sus colegas.

En su declaración en el juicio que se sigue adelante en Córdoba, admitió que dio buenas referencias de ella cuando un jefe de enfermería del hospital Materno Neonatal la consultó antes de contratar a la joven.

Además, mencionó que en una conversación por WhatsApp, Agüero le reenvió un presunto mensaje de una doctora, quien le habría dicho que por su eficiencia y por haber alertado sobre la descompensaciones de bebés la iban a pasar al área de neonatología.

“El objetivo de Brenda Agüero estar en Neonatología”, indicó Martínez sobre el anhelo profesional que tenía la enfermera que desempeñaba tareas en el área de obstetricia.