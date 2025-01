Muerte de bebés: testimonios desgarradores de dos madres complican a la enfermera Brenda Agüero

En una nueva jornada del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba entre marzo y junio de 2022, dos madres ofrecieron conmovedores testimonios que complicaron a la enfermera Brenda Agüero, acusada como la autora material de homicidio por procedimiento insidioso reiterado en cinco casos y tentativa del mismo delito en otro ocho episodios.

Las mamás que declararon este miércoles describieron sus experiencias, apuntando presuntas irregularidades vinculadas a la sospechosa y su contacto con los niños recién nacidos en ese nosocomio provincial.

Una de ellas relató los hechos acontecidos el 6 de junio de 2022, día en que nació su hija. Según contó, la nena se mostró saludable tras el parto, pero horas después se descompensó. La testigo situó a la imputada en la sala de recuperación, donde, de acuerdo a su testimonio, la enfermera tuvo contacto directo con su nena.

También dio detalles de lo que sucedió esa noche. “A eso de las 22 se empezaron a sentir gritos en la habitación de enfrente y hablaban enfermeras o médicas y decía que una bebé no respiraba. Había corridas, pasaban con incubadoras. Eso paso tres veces”, contó llorando. En esa guardia murieron Angeline, hija de Yoselín Rojas, y Melody, de Brisa Molina.

Contó que la niña recibió un pinchazo en la espalda que le dejó una cicatriz permanente. Dos médicas le consultaron esa noche el origen de ese moretón para saber si la víctima se había caído o había sido agredida. Luego, la pequeña quedó internada hasta el 14 de junio y recién el 22 le dieron de alta. “Me dijeron que tenía alto el nivel de potasio en sangre”, aseguró en su testimonio.

Aunque sobrevivió, las secuelas que le causó esa lesión incluyen escoliosis y un largo proceso de rehabilitación.

El Hospital Materno Neonatal. Foto: Gobierno de Córdoba

La mujer también sostuvo que consultó a una abogada luego de lo ocurrido, y recién el 12 de agosto se enteró de lo que venía sucediendo en el Hospital Materno Neonatal, por lo que se había difundido en los medios. “Todo el mundo sabía. Yo sentía culpa, pensé que había hecho algo mal. Le pedía a Dios que me diera el dolor a mí y no a ella en cada curación”, dijo la mamá.

El llanto de los bebés

Por su parte, la madre de otra niña afectada, describió el momento en que Brenda Agüero tomó a su hija en la sala de recuperación. Según declaró, la bebé emitió un grito inusual, tras lo cual se descubrieron manchas de sangre en su ropa. Aunque la criatura se salvó, la mamá dijo haber escuchado cuando otra enfermera le recriminaba que los recién nacidos siempre lloraban con ella.

"Ella pidió a la bebé. Se la di, y entonces giró y me dio la espalda. Caminó dos pasos alejándose de mi cama. La nena pegó un grito fuerte como cuando te pellizcan. Entonces, Brenda le dio la beba a una compañera que le dijo: ‘Ahhh, es con vos que lloran’”, relató.

La mujer preciso que su hija estuvo 11 días internada y que en ese transcurso de ese tiempo se cruzó con la acusada en el pasillo del hospital. "Me preguntó cómo estaba mi bebé. Yo le dije ‘ahí, mejorando’. Me preguntó también si me habían dicho al final qué le había pasado y le contesté que nadie me decía nada. ‘Cómo no van a saber los médicos lo que tiene', me respondió":

Ella le consultó entonces a la enfermera si había notado algo inusual en la niña, y que Agüero relató que cuando la alzó "notó que le faltaba el oxígeno, que debajo de la nariz tenía un color gris azulado y que cuando le revisó el pañal, le vio sangre”, recordó. La mamá de la víctima que sufrió secuelas por una inyección colocada en la espalda. Foto:

Juan Ramé (SRT).

Ambos relatos refuerzan las sospechas contra la principal imputada, a quien se le atribuye haber inyectado a los recién nacidos sustancias como potasio o insulina, lo que les causó una descompensación repentina que derivó en la muerte de algunos o en lesiones en otros.

Cabe recordar que el juicio en la Cámara Séptima del Crimen busca esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, tanto sea de la enfermera como de los once exdirectivos del nosocomio y exfuncionarios del Ministerio de Salud provincial, que no denunciaron a tiempo la seguidilla de fallecimientos que ocurrieron en ese centro de salud.