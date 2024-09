Estafas en el metaverso: Genaro Caroglio, uno de los mendocinos acusados, busca despegarse de sus hermanos

Los hermanos Caroglio, Giovanni, Genaro y Gitanjalil, están detenidos desde mediados de julio de 2023 en el penal de San Felipe, acusados de estafas con esquema piramidal a través de la venta de terrenos en el metaverso. El abogado Fernando Peñaloza, defensor de Genaro, estuvo en MDZ para hablar sobre la situación del joven que intentó abrirse del negocio por diferencias con los otros integrantes del clan y ahora busca despegarse de la causa.

Los Caroglio fueron señalados de prometer inversiones con intereses muy favorables para incrementar sus ingresos en el futuro cercano a través de la compra de propiedades en el metaverso, un mundo digital que fusiona la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA). Además, Giovanni, el aparente líder de la organización, mantenía contactos con Leonardo Cositorto, el creador de Generación ZOE, detenido por Interpol en la República Dominicana como autor de un esquema de estafa piramidal similar al utilizado por los jóvenes mendocinos.

Si bien los proyectos tuvieron éxito inicial, a principios de 2022 los Caroglio dejaron de cumplir con el pago a los clientes y muchos de los inversores comenzaron a sospechar del entramado, advirtieron irregularidades y luego se concretaron las primeras denuncias por estafa.

Fernando Peñaloza durante la entrevista en los estudios de MDZ / Rodrigo D´Angelo/MDZ

- ¿Cuál es la situación de Genaro?

En particular creo que sería interesante diferenciar que hay dos maniobras, al menos que la Fiscalía o la acusación está investigando. Una es la que tiene que ver con un fondo de inversión, que es una modalidad de inversión propiamente dicha en la que la gente invertía dinero a cambio de un rédito y se realizaba en la empresa We Are Capital. Por esas operaciones en un principio Genaro no ha estado investigado, porque él se incorpora al proyecto que tenían los hermanos, que es otro, cuando el proyecto We Are Capital estaba prácticamente ya en retirada. Genaro se incorpora al proyecto de Cripto Country, que se inició en forma exitosa, pero llegó a su fin, fracasó, y bueno, por este motivo la Fiscalía entendió que hay una estafa y es lo que hoy se está investigando.

Giovanni Caroglio era la cara visible de los emprendimientos / NA

- Estamos hablando exclusivamente de un mundo digital, ¿verdad?

Es un entorno virtual, exactamente. En la la compra te dan un título en FTS, que hace que esa unidad que vos estás comprando sea tuya y a partir de ahí se puede negociar. Nosotros desde la defensa, particularmente de Genaro, discrepamos respetuosamente con el trabajo que está haciendo la Fiscalía, porque no hay una una estafa. Hubo un proyecto que no pudo desarrollarse o no logró un desarrollo acabado, pero no existió la intención de perjudicar o defraudar. De hecho, los hermanos Caroglio, pero Genaro en particular, hasta el último día previo a su detención estuvieron trabajando en este proyecto. Genaro ingresa en el inicio del proyecto y se retira en el mes de agosto del año 2023 por diferencias con sus hermanos. El proyecto sigue en manos de Giovanni hasta el momento en que es detenido, pero el proyecto no es que había desaparecido o que ellos se fugaron y no dieron más respuestas. De hecho, en el devenir de este año y meses que lleva la investigación se han ocupado de llevar gente que da cuenta de que el proyecto se realizó. Hemos llevado como testigos a quienes han trabajado en ese proyecto, que si bien era un proyecto con terrenos virtuales, también venía acompañado de un videojuego en el cual también se podía jugar y se podía invertir. Son modalidades o prácticas nuevas que por desgracia para ellos no pudo prosperar.

- ¿Cuántos son los involucrados?

Hay tres personas más que están imputadas, pero están en libertad. Hoy la discusión más fuerte que estamos dando las defensas tiene que ver con la situación de libertad. Si bien hacemos defensas en lo que tiene que ver con el fondo, nuestro entendimiento es que no hay estafa y en ese sentido apuntan las estrategias. La discusión que estamos dando es la situación de libertad. Entendemos que, y esto también lo decimos siempre respetuosamente, para los jueces que la han dictado hay un exceso en la utilización de la figura de la prisión preventiva. No hay nada que justifique que los Caroglio estén presos. Es decir, la situación de prisión preventiva es cuando hay o riesgo de fuga o riesgo de entorpecer una investigación. Acá la Fiscalía ya ha podido reunir la casi totalidad de la prueba que hace a su hipótesis, y la prueba que resta por producir está en entornos virtuales o está en dispositivos digitales que se están peritando. Es imposible poder acceder a eso para perjudicar la investigación y que se puedan fugar o sustraerse a la acción de la Justicia. Bueno, eso la misma Justicia lo puede garantizar con una detención domiciliaria, ya les ha retenido los pasaportes y sus documentos, entonces creemos que hay en este sentido un exceso, y más con el tiempo que llevan en prisión preventiva y en una situación de desigualdad en relación a que hay imputados que están en libertad. Hay tres imputados que están en libertad y los tres hermanos Caroglio que siguen detenidos.

Video: Mirá la entrevista completa con Fernando Peñaloza, el abogado de Genaro Caroglio

- ¿Cómo se financiaban para llevar a cabo estos proyectos?

Estas inversiones vienen con los aportes de la gente, de los inversores justamente. Cripto Country arranca con un número importante de desarrolladores en el proyecto, que esta era la tarea de Genaro, el convocar gente para desarrollar este proyecto. La financiación está dada por Giovanni y su otro proyecto, pero son proyectos que rápidamente generaron atracción y bueno, a la gente le interesaba. En otros lugares estas son modalidades de inversión habituales y exitosas, entonces acudieron a poder invertir y comprar estos terrenos virtuales. Justamente, esta actividad de inversión era la que posibilitaba que se financiara.

- ¿Inicialmente tuvo cierto éxito el proyecto?

El proyecto de Cripto Country sí. Fue mucha la gente que invirtió y el proyecto en sí era viable y tuvo un inicio de desarrollo.

-¿Se puede estimar la cantidad de gente que invirtió en Cripto Country?

Yo no la podría estimar, yo puedo decirte que hay alrededor de 60 o 70 personas que han denunciado en la Justicia. Hay otra cantidad, que entiendo que es la mayoritaria, que ha decidido no acudir a la Justicia.

- ¿Esas denuncias son el ámbito provincial, nacional o internacional?

Hay algunos inversores de otras provincias y hay otros de otros países, pero la concentración de la investigación está acá en Mendoza. Entonces, de quienes invirtieron en otros lugares hay casos que han hecho la denuncia vía online y los ha podido interrogar el fiscal por Skype.

- ¿Cómo es la relación de los hermanos hoy?

Hasta donde puedo ver, opino de lo que puedo ver en las entrevistas informales que he tenido con ellos, el comportamiento entre ellos es un comportamiento muy armónico, pero también son muy conscientes y discriminan muy bien qué rol tuvo cada uno, tanto en We Are Capital como en Cripto Country. Para ellos está claro, por ejemplo, que Genaro tuvo una intervención limitada en Cripto Country en lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. Es decir, no tenía que ver ni con los manejos de fondos, ni con los pagos de sueldo, ni con un montón de cuestiones que hacían a la tarea para la cual había sido contratado por Giovanni, que era desarrollar el metaverso, desarrollar los juegos, contratar a la gente idónea y capacitada para eso y que eso condujese a un final de un proyecto que fuese rentable y que funcionara. Como decía antes, por diferencias que tiene con Giovanni, Genaro decide retirarse de Cripto Country, arma otro emprendimiento, se lleva mucha gente de Cripto Country, principalmente programadores, porque era un proyecto informático el que tenía, y sigue su camino por ahí hasta que explota esta causa y la Fiscalía decide detenerlos, imputarlos e iniciar la investigación.

- ¿A Genaro de qué se lo acusa?

A Genaro se lo acusaba de ayudar a los inversores a instalar las billeteras virtuales, los dispositivos y las aplicaciones en sus teléfonos donde les iban a llegar los token y podían comenzar a visualizar el proyecto. Eso formaba parte de su tarea, de asesorar a un inversor sobre cómo hacerse amigo de estas cuestiones del entorno virtual. En algunos casos recibió recibió pagos, pero bueno, porque tenía que recibir pagos, porque eran transferencias bancarias, pero no era su rol dentro del proyecto y esto nosotros lo hemos podido probar. Si bien circunstancialmente pudo realizar otra tarea la hizo como parte de un proyecto, pero él fue contratado para eso, eso es en lo que a nosotros también nos hace poner el foco desde la defensa, en que él no tiene ningún tipo de intervención en lo que es una maniobra de estafa. Su tarea de desarrollo del proyecto se hizo. Si esta se hizo incompleta, podemos discutirlo desde lo técnico. Los técnicos podrán discutir si se hizo mejor o se hizo peor, o si tenía algún viso de éxito o no, pero eso no quita que el trabajo se encaró, se inició y que hubo un gran desarrollo de ese trabajo. El hecho de cuestionar ese trabajo es otra discusión, pero que claramente lo corre a Genaro de cualquier intención de estafa. Si creyésemos que hubo una estafa, que efectivamente esto se montó para sacarle plata a la gente y no había nada detrás, todo lo que hay en relación a la cantidad de gente que trabajó en el proyecto, a lo que hemos acreditado que se hizo, no estaría, y sin embargo está, entonces es ahí donde nosotros trabajamos la discusión con la con la Fiscalía.

- Giovanni tenía un alto perfil mediático y se mostraba como una persona exitosa, ¿Genaro también responde a ese perfil?

No, Genaro tiene un perfil totalmente distinto a Giovanni. Él siempre ha trabajado en lo que tiene que ver con la organización de equipos. Nosotros acreditamos el trabajo de muchos años que tuvo en la Municipalidad de Godoy Cruz, tuvo emprendimientos propios, le quedan muy pocas materias para recibirse de psicólogo y en este perfil que él tenía de organizar equipos de trabajo es convocado justamente para organizar un equipo de trabajo que pudiera llevar adelante un desarrollo como el de Cripto Country. Ahí comienza a contratar gente, a buscar expertos, a buscar referencias en relación a cómo poder obtener un producto de calidad. Claramente en eso Giovanni tenía otro perfil, y Genaro es totalmente distinto. En este sentido, es un perfil muy bajo, una persona que fue un técnico en lo que fue el aporte que le puedo brindar a Cripto Country.

- Leonardo Cositorto fue la cabeza de un caso de estafas piramidales, el líder de Generació Zoe, y había una relación de Giovanni con él, ¿Genaro también lo conocía?

Hasta donde yo sé, si lo conoció o no, no te lo puedo decir, no estaría en condiciones de afirmarlo. No hay ninguna vinculación de él con Cositorto, en ningún punto de vista, no está acreditado, no me lo ha comentado tampoco. Y te repito, Genaro venía de la actividad pública, de haber trabajado en la Municipalidad de de Luján durante muchos años. Él deja ese proyecto, retoma algunos proyectos individuales, comerciales, y ahí lo llama Giovanni a incorporarse a lo que ya era un proyecto de Giovanni, pero no viene de ese lugar Genaro.

- Respecto de la economía, ellos viajaban, tenían una oficina en Puerto Madero, ¿eso lo hacían con el dinero de la gente que se iba sumando a este proyecto?

Claro, entiendo que sí, no estoy tampoco en condiciones de afirmarlo al ciento por ciento, pero entiendo que sí. La situación de Genaro, Genaro tuvo y tiene a día de hoy un Volkswagen Gol y una motocicleta de muy baja cilindrada. Eso es todo su capital. La Fiscalía obviamente en esta tarea ha buscado en billeteras virtuales, ha buscado los bancos, cuentas y demás y Genaro no tuvo movimientos más allá de los cotidianos que cualquiera puede tener. Sí, durante el último tiempo de estar en Cripto Country hizo un viaje de paseo a Europa, obviamente con el dinero que había ganado. Durante un mes estuvo con su pareja de vacaciones en Europa, nada más. Primero que no ha sido una persona de ostentar, pero más allá de lo que pueda o no ostentar, yo puedo hablar de lo que tiene y puedo hablar también de los movimientos de dinero que hay. En su billetera virtual Gendarmería hizo un informe muy interesante en relación a los movimientos de criptomoneda, pero no son movimientos propios, son movimientos de tránsito de compraventa de criptomoneda o de pago a quienes trabajaban con él con criptomoneda. Es decir, se ingresaba la criptomoneda a la billetera virtual y ese dinero salía a personas que están identificadas. Porque se le ha reprochado que durante este tiempo en esta billetera virtual de criptomoneda se movió 'x' suma dinero. Efectivamente, eso es cierto, pero no a la cuenta de Genaro Caroglio, no es que los movimientos fuesen a otra cuenta de destino de Genaro Caroglio, sino que están todas con nombre y apellido señaladas las personas a quienes se les ha transferido dinero, que eran empleados, o sea, son conocidos para la Fiscalía, no es que son desconocidos. El abogado sostiene que por parte de Genaro no hay una estafa / Rodrigo D´Angelo/MDZ

- ¿Cómo está Genaro hoy?

Ellos están detenidos los tres en San Felipe. Claramente no es agradable para nadie estar privado de su libertad, mucho menos en una penitenciaría en Mendoza. Lo que sí, lo veo muy enérgico y colabora con nosotros muchísimo en la defensa. Es una persona que está muy necesitada de contar su verdad, de que se escuche su verdad, de demostrar que él no tiene nada que ver en lo que es una estafa. Él se hace cargo de lo que hizo, no lo oculta. Él ha declarado, se ha abierto a las preguntas de la Fiscalía, hemos ofrecido prueba, no hay nada oculto ni secreto, ni en su teléfono, ni en sus computadoras, ni en sus redes sociales. Es decir, quien tiene algo o hizo algo malo generalmente va a tratar de ocultar algo que lo pueda llegar a perjudicar. En este sentido Genaro no ha sido así y sin embargo sigue detenido. Nosotros seguimos trabajando en en nuestra línea de cuestionar la prisión preventiva para que él pueda recuperar la libertad. Es más, lo hemos dicho a la Fiscalía, creemos que Genaro, y entiendo que los hermanos también, estando en libertad podrían ejercer mejor su defensa y brindar más y mejores elementos a la Fiscalía, pero fundamentalmente a los jueces, que son los que van resolviendo la controversia que hay entre una fiscalía y las defensas.

- ¿Cuáles son los pasos a seguir en la causa?

Hay un estado de audiencias digo yo, porque hay audiencias permanentes. Son tantos hechos, tantos imputados, que generalmente cuando no se está discutiendo en primera instancia las prisiones preventivas, hay incidentes que se están tramitando paralelamente, también se están revisando decisiones en apelación, entonces hoy en apelación están las prisiones preventivas últimas que se dictaron. A partir de la semana que viene empezamos a tratar la de Genaro, y también paralelamente hay audiencias en primera instancia. Hay que tener presente que acá gran parte, por no decirte la mayoría de la prueba, es prueba digital, y sabemos hoy en día que hay una discusión muy fuerte en relación a cómo obtener, cómo procesar y cómo manipular la evidencia digital. Entonces, en este sentido también desde las defensas hemos sido bastante exigentes y estrictos, porque sino, lamentablemente, una mala manipulación de un dispositivo puede llevar a una anulación de esa prueba o a perjudicar en este sentido a los imputados.

- ¿Está prevista una fecha de juicio?

Visualizo que a la investigación preparatoria, que es la etapa en la que estamos, le queda mucho. Cuando pensamos en un juicio, y ahí me pongo más en docente universitario de procesal penal, nos está demostrando que hay un déficit muy grande de la justicia mendocina en cómo investigar este tipo de criminalidad. Una criminalidad compleja, porque es compleja, y una criminalidad de grandes dimensiones, en el sentido de que abarca a muchas víctimas, necesariamente debe ser abordada de una forma distinta, porque el consumo que ha tenido de tiempo judicial esta causa, estamos hablando de un año y meses en los que permanentemente han habido audiencias, han transitado tres jueces, porque por distintas razones se han cambiado, una cámara, una incidencia de la Corte, horas y horas de audiencia, casi todos los viernes hay audiencias de cuatro o cinco horas. Entonces, creo que acá esto tiene que llamar a la reflexión, a decir, bueno, cómo se va a investigar una criminalidad de este tipo en Mendoza para que no suceda esto. Y yo visualizo que un juicio de estas características, por poner una una comparación que no tiene nada que ver, pero sí en lo numérico, el caso Próvolo, todo lo que llevó el juzgamiento en distintas etapas, el tiempo que la investigación de ese hecho, que fue un hecho relevante y significativo, bueno acá también nos va a exigir tres años de juicio, por lo menos dos años que esto va a insumir de investigaciones, y vamos a pensar que investigar este hecho a la justicia mendocina le va a costar cuatro o cinco años. Creo que eso nos tiene que llamar un poco a la reflexión, también en el sentido de que hay que pensar en otras formas más idóneas de abordar esto.

- ¿Hay algo más que quisiera agregar?

Nosotros hemos sido respetuosos de las víctimas. No compartimos criterios, creemos que quien invirtió en fondos que le daban un rédito del 6 por ciento mensual en dólares claramente sabía que estaba invirtiendo en un lugar de altísimo riesgo, porque ninguna entidad financiera paga eso, ni anualmente. Además, con dinero que no era dinero declarado, era todo dinero de gente que tenía dólares y llevaba dólares en negro. Varios de ellos cobraron su rédito en dólares y cuando cayó la empresa acudieron a la Justicia a reclamar un daño. Esto nosotros lo llevamos a la discusión, somos respetuosos, creemos que acá hay una discusión que tiene que ver con el derecho civil y no con el derecho penal. Acá no hay una estafa, no hay un engaño, pero bueno, es parte de la materia de la discusión.