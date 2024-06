Más preguntas que respuestas en el día más vertiginoso desde que falta Loan Peña

De las seis hipótesis que manejaba la Justicia y el periodismo argentino en el caso Loan Peña, la del accidente fatal comienza a ganar terreno tras una extensa declaración de Laudelina durante seis horas ante la Justicia provincial de Corrientes, situación que deberá ser replicada ante la Justicia Federal.

Durante este sábado se realizan peritajes y allanamientos para confirmar o descartar los dichos de la tía del menor de cinco años que desapareció tras almorzar en la casa de su abuela Catalina, el pasado jueves 13 de junio de este año. Según la declaración testimonial de Laudelina, pasadas las 14:20 horas del pasado 13 de junio, la camioneta del almirante Carlos Pérez habría embestido contra Loan Peña quien regresaba en busca de su padre en el camino del famoso naranjal.

El operativo se realiza en un basural de la localidad 9 de Julio que no había sido rastrillado en otra ocasión. A su vez, también se llevan a cabo otros procedimientos en campos aledaños a la casa de la abuela de Loan. Estos puntos de análisis comenzaron a ser estudiados minutos después de que se haya dado a conocer la declaración de Laudelina en donde sostuvo que la ex funcionaria y su marido atropellaron al menor con su camioneta, la "amenazaron de muerte" para que no diga nada y que el comisario Walter Maciel plantó la zapatilla.

Ahora, la principal hipótesis que maneja la Justicia Federal es que Loan fue atropellado y luego enterraron su cuerpo en uno de los campos. Lo que llama la atención de las autoridades, y que todavía no tiene respuestas, es por qué si la declaración es verídica no se habló antes y se tardó más de dos semanas. Este testimonio ocurrió en las últimas horas del viernes cuando, junto con su hija y su abogado, fue a dar declaración frente a un fiscal provincial de turno. La misma fue grabada y se espera que lo reafirme en la Justicia Federal.

Volviendo a lo que ocurrió el jueves 13 de junio, los comensales no habrían prestado atención al niño quien acompañó a su tío y otros niños rumbo al naranjal desde el interior de la casa de su abuela Catalina. Pero, en un momento del recorrido, el niño regresó con la mala fortuna de encontrar a la camioneta de Pérez y su esposa María Victoria Caillava que lo habrían atropellado "sin intención", según el relato en sede judicial de la tía del niño.

Fue Benítez, la pareja de Laudelina, quien da aviso, minutos después, de la desaparición del menor. Según José, el padre de Loan, ese almuerzo no se tomó alcohol, pero las fotografías lo desmienten. ¿Estaban alcoholizados los presentes del almuerzo organizado, casi casualmente, por la abuela Catalina? En este punto, la Justicia deberá averiguar qué sucedió exactamente. Al igual que en los minutos siguientes del imprevisto accidente y si intentaron salvar a Loan o descartaron el cuerpo con la complicidad de varios de los comensales.

La complicidad de la mayoría de los presentes en la casa de la abuela Catalina confirmaría las razones del silencio general de dos semanas de los seis detenidos. Según fuentes consultadas, Caillava habría sido el nexo con el comisario del pueblo para plantar pistas falsas.

La Policía federal y canina, en conjunto con drones especiales, realizaban hoy un extenso rastrillaje en el basural que Laudelina, tía de Loan, marcó como posible lugar en el que María Victoria Caillava y Carlos Pérez habrían descartado el cuerpo del pequeño después de atropellarlo.

Según el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, comienza a resolverse el caso Loan. El testimonio de Laudelina sería contundente. Así quedarían descartadas las hipótesis que fueron tomadas por válidas por gran parte del periodismo argentino, funcionarios nacionales y la Justicia correntina quienes plantearon, luego de perder cinco días con la idea de la desaparición voluntaria en un monte, la red de trata internacional. La pista "Paraguay" no tenía un solo dato firme y nunca se indagó sobre quiénes son los involucradas en una red de trata para sustraer a un menor de un campo perdido en un pueblo de 2.000 habitantes en el que estaba presente gran parte de la familia de Loan.

"La pista paraguaya, pasado el tiempo, fue la excusa perfecta de la Justicia local para patear la pelota afuera y sacar la causa de la provincia de Corrientes", indicó la agencia Noticias Argentina.

En las últimas horas, otro testimonio, confirmó que la camioneta de Carlos Pérez habría sido lavada en el interior en su domicilio en 9 de Julio. La coartada del matrimonio "del poder" comenzaba a caerse. Laudelina no aguantó más y se quebró.

La Justicia se pregunta qué llevó a la tía de Loan a mantenerse en silencio durante dos semanas a pesar de que su marido estuviese preso. ¿Fue parte del encubrimiento el propio tío de la víctima? Todo parece indicar que sí. ¿A cambio de qué? Son preguntas que se hacen los investigadores. ¿Hasta dónde llega el poder de una simple funcionaria municipal? ¿Sabía lo sucedido el intendente de 9 de julio? ¿Llegó a atender una enfermera del pueblo a Loan en una salita de primeros auxilios? Esa noche, según relató la enfermera del pueblo, María Victoria Caillava llegó por un problema de salud personal. Todo está en duda.

Al igual que el caso Sheila, una niña asesinada por su familia a mediados del 2017 en San Miguel, los protagonistas de este caso deambularon por televisión plantando pistas falsas. Como si se tratase de un tramo de una de las historias de Relatos Salvajes, en el que el hijo del ficcional Oscar Martínez, atropella a una persona por error, el accidente despierta una red de complicidades, silencios y encubrimientos que terminan en otra tragedia.

El caso Loan puede dar un nuevo giro inesperado o cerrarse en la hipótesis menos pensada por gran parte de la sociedad argentina: el accidente fatal. Si eso sucede, la esperanza de encontrar a Loan sano y salvo se diluyó en ese maldito almuerzo campestre entre caldo de pollo y asado