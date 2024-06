El dueño de la ferretería incendiada dio detalles sobre los primeros momentos del fuego

Este miércoles se produjo un importante incendio en la ferretería Zapata Goma, ubicada en la intersección de las calles Vicente Zapata y Salta, de Ciudad. El siniestro generó gran conmoción en la zona y movilizó a numerosas unidades de emergencia.

Las primeras informaciones advierten que el fuego se habría iniciado por un desperfecto ocurrido en el depósito del local comercial. Por el momento, no se reportan heridos y los comerciantes de la zona fueron evacuados.

Según explicó el propietario de Zapata Goma a MDZ Radio 105.5 FM, el fuego habría comenzado a las 9, cuando los empleados estaban ya trabajando en el local, mientras él estaba en el gimnasio. Señaló que "no hubo ningún peligro. Salieron todos los empleados y ya está todo manejado".

Además, explicó que "está muy complicada la cosa porque es goma. No tiene freno, se autoextingue, o sea, que no se puede apagar. Están entrando, pero el local es grande, tiene salida a Salta y a Vicente Zapata. El tema es que no llegue al local de la calle Salta. El de Zapata ya está destruido con una pérdida del 100%.

En esa misma línea, precisó que "se gastaron nueve matafuegos en un minuto y no hubo manera de pararlo".

La columna de humo se observa desde diversos puntos del Gran Mendoza.

El dueño del local afectado aseguró estar "en un estado de nervios incontrolable".

Respecto a cómo pudo haberse producido el incendio, afirmó que "por ahora son todas suposiciones, hasta que no esté la pericia, no vamos a saber nada".

Además el propietario no descartó que el incendio haya sido provocado: "Hay un hueco, que es una entrada, como un portón, que da a calle Zapata. Dicen que lo usan para dormir, yo no los he visto porque no estoy acá de noche. No puedo confirmar nada hasta que no esté la pericia".

Escuchá la nota completa