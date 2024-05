Continúa la preocupación de los comerciantes por los crecientes robos en un punto clave de la Ciudad de Mendoza

Desde hace un tiempo, la zona del Parque Cívico en la Ciudad de Mendoza se convirtió en un escenario de constante preocupación para sus comerciantes, quienes denuncian una seguidilla de robos, amenazas y vandalismo. Según testimonios recabados por MDZ, ese coqueto sector de Capital se volvió inseguro hasta el punto de que muchos optan por mudarse y trasladar sus negocios a áreas menos conflictivas.

Los afectados señalan que estos episodios fueron exacerbados por la presencia de sujetos que deambulan permanentemente, e incluso algunos se atreven a decir que se debe a un refugio para personas en situación de calle llamado "El Camino", ubicado en la calle Patricias Mendocinas, a metros de Pedro Molina. Como contó este medio hace un mes atrás, este establecimiento alberga a individuos con serios problemas de adicción y marginalidad, lo que, según los comerciantes, contribuye a la delincuencia en las inmediaciones.

Comercios de calle Patricias Mendocinas. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Uno de los trabajadores más perjudicado es Fernando Japaz, dueño de Copias Mitre. "En poco menos de dos meses nos han roto la vidriera tres veces y los costos de seguridad del local cada vez son más insostenibles", expresó este hombre, quien además detalló que tuvieron que instalar cámaras de vigilancia y alarmas, las cuales también fueron robadas en múltiples ocasiones. "Pagamos cinco impuestos municipales y encima tenemos que asumir los gastos de los destrozos. Lo peor de todo es que estamos frente a la Casa de Gobierno, no en la periferia. Es una barbaridad lo que pasa”.

Rejas violentadas. Foto: gentileza.

La inseguridad no sólo afecta a los comercios, sino también a los residentes de la zona comprendida en el radio entre Avenida Peltier, San Martín, Montevideo y Belgrano, a los que les prometieron soluciones tras varias reuniones. “No damos más. La situación se ha salido de control”, expresó la dueña de una peluquería, que prefirió no dar su nombre.

"Somos más de cincuenta los comerciantes organizados en un grupo de WhatsApp y son constantes los mensajes de robos y destrozos. Estamos cansados de la falta de acción por parte de las autoridades. No podemos seguir viviendo así con miedo, a que te asalten o maten cuando abrís temprano por la mañana o luego de las 21", dijo.

Una de las tantas peluquerías de la zona que fue saqueada. Foto: gentileza.

En concordancia está Lorena, otra emprendedora de la calle Pedro Molina, que compartió su experiencia: "Es peligroso abrir el negocio a las 7. No hay luz y nos roban permanentemente. Esta semana nos sacaron las luminarias y forzaron las cerraduras". Ella, al igual que muchos otros, solicitó más presencia policial y de preventores, pero asegura que las respuestas son insuficientes.

El problema, afirmaron las víctimas, no radica únicamente en la marginalidad de las personas en situación de calle, sino en la falta de control y vigilancia efectiva. "No hay patrullajes ni preventores suficientes, y eso nos deja desprotegidos", comentó Japaz. De hecho, hace más de un mes, los comerciantes tuvieron reuniones con funcionarios del Gobierno municipal y provincial pidiendo medidas más estrictas para el refugio y mayor presencia policial, pero hasta el momento no vieron cambios significativos.

Vandalismo sobre calle Pedro Molina. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

“La realidad es la misma, no cambió nada desde aquella reunión a principios de abril y la modalidad de estos ladrones sigue siendo la misma: vienen, miran, y si no hay nadie en la calle te lanzan un piedrazo al cristal y se meten al negocio. Pasó algo parecido con Carestino en plena madrugada. Es más el daño que lo que se roban. Por eso hago un llamado a los funcionarios de la Capital, pero en especial a los del Gobierno provincial y al Ministerio de Seguridad para que hagan algo. Necesitamos que tanto la Policía como los preventores salgan a patrullar, que se vean y puedan persuadir al menos. Sabemos que en la zona hay un foco de delincuencia, pero no queremos estigmatizar", señaló otro residente. Cerradura barreteada. Foto: gentileza.

Desde la Municipalidad de la Ciudad, consultados por MDZ, reconocieron el conflicto y adjudicaron la situación, en buena parte, al refugio de calle Patricias Mendocinas, por lo que intentan reforzar la seguridad con preventores.

“Hace tiempo que el municipio viene trabajando esta problemática que acarrean los comerciantes y que involucra al albergue. Se lo hemos planteado a los funcionarios del Gobierno provincial. Nuestra idea, cabe aclarar, no es el traslado del mismo, sino que se implemente alguna medida de seguridad, un abordaje que ayude a quienes están allí, como así también a los comerciantes y transeúntes”, detallaron desde la comuna. Albergue "El Camino". Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Sin embargo, y pese a los encuentros y medidas tomadas, las víctimas consideran que estas acciones son escasas y demandan un trabajo más profundo y sistemático.

“La situación en el Parque Cívico refleja un tema complejo que desde hace casi 5 años está latente y se agravó en los últimos meses. Necesitamos apoyo y seguridad con las personas que delinquen. Sin un plan integral del municipio o de la provincia que contemple ambas realidades, la tensión y el descontento van a continuar creciendo, dejando a muchos negocios al borde del cierre. Pedimos que se haga algo al respecto, y urgente”, selló Japaz.