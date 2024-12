En medio de agresiones, rompió el silencio la esposa del expolicía que mató a su vecino en Navidad

Durante el amanecer de este miércoles 25 de diciembre, Rafael Horacio Moreno (74), un jubilado de la Policía Federal Argentina (PFA), comenzó a pelear con Sergio David Díaz (40) por el volumen de la música en los festejos de Navidad, en La Matanza. En medio de la discusión, el expolicía le pegó un tiro al colectivero y lo mató.

Como consecuencia la víctima fue trasladada al centro de salud más cercano, pero, a pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, falleció poco después de su ingreso. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y el agresor fue detenido e imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

El caso quedó a cargo del fiscal Matías Folino, quien estaba de turno en la Fiscalía Especializada en Homicidios de La Matanza.

En las últimas horas, Liliana, la esposa del efectivo retirado, rompió el silencio con los medios de comunicación y aseguró que su marido “es más bueno que el pan”. "No me acuerdo de nada, yo no escuche música. No lo vi salir con el arma, aunque sabia que la tenia", manifestó.

“Él no tenía conflictos con los del barrio, todo lo contrario”, aseguró la mujer del expolicía y detalló: “Mi marido vino hecho bolsa después de lo que pasó, si él es más bueno que el pan, disparó porque no tenía opción, no salió dispuesto a matar”.

La declaración la hizo durante una jornada en la que sufrió agresiones cuando era trasladada por la Policía y piedrazos permanentes en el frente de su vivienda, en repudio al accionar de su pareja.

Video: el momento en que el policía retirado mató a su vecino en Navidad

A su vez, Liliana explicó que Moreno “le fue a pedir al señor que se retirara, que no rompiera la reja de enfrente perteneciente al kiosco, ya que la estaba agarrando para arrancarla y robar al comercio”. Y concluyó: “El otro chico se hizo el loco y el accionó”.

Este jueves, el acusado fue indagado por el fiscal Folino y declaró: “No sé por qué agarré el arma”. Además sostuvo que previo a su discusión con Díaz, cruzó al kiosco donde estaba el colectivero y sus amigos, y les pidió que bajaran el volumen de la música.