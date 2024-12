El dramático relato de un jubilado que fue asaltado en su casa: "Tenía miedo de que me maten, esquivé dos puñaladas"

Un jubilado de 88 años fue asaltado en su vivienda por dos delincuentes, quienes le robaron sus ahorros. Ocurrió en la localidad de Sarandí, provincia de Buenos Aires, y la víctima aseguró que tuvo miedo de “que lo maten”.

El hecho fue en la madrugada del miércoles, cuando los malvivientes sorprendieron al hombre identificado como Ismael Aslan en su domicilio de la Avenida Manuel Belgrano al 2300. Los sujetos irrumpieron sin mediar palabra, comenzando a golpear al anciano y logrando reducirlo rápidamente.

“Yo estaba durmiendo plácidamente, y de repente siento que me agarran y me preguntan por el oro”, contó el señor. “Luego encontraron el lugar donde tenía mis ahorros, hace muchos años que venía juntando esa plata”, agregó.

También añadió que el asalto duró mucho tiempo: “Estuvieron más de dos horas y sucedió a las 4”.

Una de las declaraciones más contundentes fue que “tenía miedo de que me maten, esquivé dos puñaladas que si me daban, me mataban”

Asimismo, el jubilado se quebró en el medio de la entrevista ya que explicaba que uno de los ladrones "vino dos días antes a querer comprarme el auto con el cual escaparon”.

Tras maniatarlo, los sujetos comenzaron a revisar las distintas habitaciones. Así le encontraron 7.000 dólares y 400.000 pesos argentino que se llevaron. Además, se apoderaron de una escopeta que pertenecía a la víctima.

Al momento de escapar, los malvivientes lo hicieron en el automóvil de Ismael , un Alfa Romeo 146.

Unas horas más tarde, el hombre fue liberado por su sobrino, quien o encontró en estado de shock y con diversos politraumatismos. Luego, fue trasladado al Hospital Fiorito, donde fue estabilizado.

Por el momento, el asalto está sin detenidos.