El motivo por el cual Cositorto no estuvo presente en el juicio en su contra

Este miércoles se reanudó el juicio oral contra Leonardo Cositorto por la presunta estafa piramidal de Generación Zoe en Goya, Corrientes, luego de que la fiscalía rechazara el acuerdo alcanzado con los damnificados.

No obstante, el Poder Judicial de Corrientes informó que tanto Cositorto como Batista solicitaron no asistir a la audiencia de hoy, lo cual fue autorizado por el Tribunal. En este contexto, explicaron que el artículo 313 del nuevo Código Procesal Penal, establece que "el imputado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal; si se le otorgara el permiso, será representado por el defensor".

El juicio

A las 8.30 se retomó el juicio que involucra a Leonardo Cositorto, supuesto líder de Generación Zoe, y a otros cinco acusados: Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina.

El proceso continuó después de un cuarto intermedio de una semana, solicitado por el abogado de Cositorto, Guillermo Dragotto, debido a que “la estrategia defensiva cambió y él asumió hace poco la defensa en esta causa”. Esta solicitud también estuvo relacionada a que, pese a que los imputados llegaron a un acuerdo económico con los 98 damnificados, los fiscales no aprobaron el pacto consignado.

Por su parte, Dragotto tampoco estuvo presente, ya que se encuentra en Córdoba, motivo por el cual participó de la audiencia de manera remota. Durante la jornada declararon cuatro testigos propuestos por la fiscalía, representada por Rubén Barry y Juan Carlos Castillo.