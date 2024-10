Leonardo Cositorto rompió el silencio: qué dijo el acusado de estafas

Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, acusado de operar una estafa piramidal bajo el esquema Ponzi, rompió el silencio y afirmó su inocencia.

En medio del juicio oral que se desarrolla en Goya, Corrientes, contra Cositorto y otros cinco imputados por presunta asociación ilícita para cometer estafas, el acusado declaró en una entrevista con LN+: "Yo no cometí delito". Además, el CEO de Generación Zoe, mencionó que está dispuesto a resarcir a los damnificados.

A su vez, en una reciente entrevista con C5N, Cositorto reiteró que "no hay estafa, es todo una mentira". Cositorto insistió en que es víctima de una campaña de difamación mediática y agregó: "Hay muchos aprietes y una tremenda campaña mediática. No hay estafa y hace tres años me tienen preso".

Cabe destacar que Leonardo Cositorto y los otros acusados, Miguel Ángel Echegaray , Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina, seguirán siendo juzgados por estafas por el tribunal de Goya, Corrientes, pese a que habían acordado un arreglo económico con los 98 damnificados, ya que los fiscales no aprobaron el pacto.

Ante esta situación, el abogado de Cositorto y Batista, Guillermo Dragotto, solicitó un cuarto intermedio de una semana, debido a que la estrategia defensiva cambió y su reciente incorporación al caso.

Los jueces hicieron lugar a la solicitud, por lo que el juicio continuará recién el próximo miércoles 30 de octubre a las 8.30 con la declaración de cuatro testigos.