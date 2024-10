Un camionero mendocino llevaba una carga de arroz hacia Santiago de Chile y está desaparecido

Un camionero mendocino está desaparecido en Chile desde el martes y es intensamente buscado. Se trata de Andrés Pasero, quien viajó hacia el país vecino contratado por una empresa para trasladar una carga y perdió todo tipo de contacto con la misma y con su familia. Sus allegados comenzaron una campaña en redes sociales para pedir ayuda y poder dar con el hombre.

El conductor es oriundo de Guaymallén, tiene 34 años, y, según difundieron sus familiares, se encontraba en Santiago de Chile, donde debía llegar hasta la empresa Carrozzi, ubicada en la comuna de San Bernardo, en la zona sur de la capital trasandina, para entregar una carga de arroz.

La familia del camionero pide ayuda para encontrarlo / Facebook

"Estoy intentando comunicarme con el chofer de este camión matricula (ETW 552) con semi de lona azul. No tenemos comunicación con él desde ayer martes a las 6AM, SE ENCONTRABA EN SANTIAGO DE CHILE", fue el mensaje que difundieron sus familiares, quienes agregaron un número de teléfono para brindar información al respecto: 261537-9305.

Por su parte, la empresa que lo había contratado también difundió un comunicado en las redes: "Atención, intentamos comunicarnos con el chofer de este camión, con semi Maldonado con Lona azul. No me contesta el teléfono y me dejó de reportar el satelital en la zona de Santiago de Chile. Por si alguno lo ve por favor avisar. Contacto 2616683344”.