Se metió a la pista en medio de la carrera y un caballo la mató

Una tragedia ocurrió en el hipódromo de Río Negro cuando una joven se metió a la pista cuando la carrera de caballos aún no terminaba y fue arrollada por un animal. Tras permanecer varios días internada, murió en las últimas horas producto de las lesiones.

El hecho ocurrió en la localidad de General Conesa y la víctima fue identificada como Vanina Cabral. Según trascendió, la joven de 26 años y madre de dos chicos saltó a la pista para celebrar el triunfo de "Lauchita", el caballo de su familia, seguida de su esposo y la bebé de un año.

Pero no lograron ver que la carrera aún no terminaba y un jinete no logró esquivarla y la arrolló. Si bien Cabral fue trasladada al hospital Artémides Zatti, tras permanecer once días en grave estado este miércoles murió.

El hecho provocó gran conmoción en el mundo del turf, desde donde lamentaron la pérdida. “La familia burrera está de luto”, lamentaron los adeptos a la disciplina.