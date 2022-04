Qué dijo el hombre que amenazó de muerte a un menor por hacerle bullying a su hija

Este viernes se conoció un audio en el cual un hombre amenaza de muerte de un chico de 13 años, compañero de la escuela de su hija. Según trascendió, el adolescente le haría bullying a la chica, lo que montó en cólera al hombre, que no tuvo mejor idea que intimidar al chico.

Los padres del adolescente lo denunciaron y la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento. Ahora, el hombre habló con la prensa y justificó el mensaje enviado.

Los chicos van al colegio Euskal Echea en la localidad de Lavallol en Buenos Aires. La niña es hipoacúsica y sufre, al parecer, el acoso de su compañero. Debido a esto, el hombre sostuvo en diálogo con C5N que "me cansé de ir al colegio a que controlen la situación de estas personas que cargan a mi hija. Y en un momento estallé, ¿viste cuando estallás?, mandás un audio como queriendo asustar".

Luego sostuvo:"No me arrepiento de nada. No lo voy a hacer, pero no me arrepiento de haberlo asustado".

Por el momento desde la escuela no se han pronunciado.