Su vecino le dio 40 puñaladas, pero sobrevivió: el agresor, a punto de quedar libre

Andrea Navarro vive con miedo desde el 30 de enero. Durante esa madrugada, fue apuñalada 40 veces pero logró sobrevivir. La joven pudo reconocer quién la atacó: su vecino de tan solo 17 años, que vive al lado de su domicilio en Catamarca.

Angustiada, la mujer explicó que, tras el episodio, su agresor fue alojado en un hogar de menores, pero en pocas horas quedará en libertad y esta situación le genera mucho pánico. "Aunque vaya a la cárcel, nada hará cambiar lo que viví".

La causa fue caratulada como "robo agravado por el uso de arma y homicidio en grado de tentativa agravado por criminis causa". Por este motivo, la abogada de Navarro pidió que sea juzgado por intento de femicidio.

Ese 30 de enero a las 5.30 de la madrugada, Andrea dormía en la habitación de su casa. Hacía algunos días, había hecho una ventana, pero aún no tenía rejas. Fue ese el lugar que aprovechó su vecino para ingresar a la casa.

Se despertó abruptamente con la primera puñalada. Después de ese momento, apenas pudo defenderse: puso sus manos sobre la cara y la escena se llenó de sangre. Andrea pensó que se trataba de un robo, pero aunque al principio no reconoció a su agresor, segundos más tarde vio su cara y descubrió que era su vecino.

Así quedó su cuerpo tras ser apuñalada.

"Jamás tuve problemas con él o con su familia. Todavía sigo preguntándome por qué me apuñaló. Estoy segura de que vino directamente a matarme, no le encuentro otra explicación", dijo la mujer a TN.

Luego de la trágica escena, Andrea logró salir como pudo a la vereda de su casa y comenzó a pedir ayuda a los gritos, mientras los vecinos se asomaban para asistirla. En ese contexto y, con miedo a morir en el lugar, les dijo el nombre de su atacante.

Al arribar efectivos policiales al domicilio, la mujer también les confió el nombre del agresor. Con esa información, los uniformados se dirigieron hasta la casa y lo encontraron durmiendo con el cuchillo.

Aunque fue llevado a un instituto de menores, después del ataque volvió a su casa para llevarse ropa. “Cuando entré, empecé a temblar y a llorar. Todavía hay manchas de sangre. Me mudé a lo de mi pareja porque necesito atención hasta para ir al baño. Me cambió la vida de un momento para otro. Los médicos me aplicaron morfina por los dolores y todos coinciden en que estoy viva de milagro”, le confió a ese portal. El arma homicida.

El joven fue detenido en 30 de enero, cuando tenía 17 años y le faltaba un mes para cumplir los 18. En ese contexto, quedó con prisión preventiva por 45 días. Por este motivo, en las próximas horas podría recuperar su libertad.

"Presenté un pedido para que recaratulen la causa como intento de femicidio y sea juzgado por eso, y no por robo, como dictaminó el juez de menores", dijo la abogada de la joven.