Aberrante: tres hermanos y su madre eran violados por sus otros hermanos

El caso conmociona a Uruguay por la crudeza del relato. Una vecina escuchaba gritos desgarradores a toda hora y decidió denunciar. Allí, tres hermanos fueron detenidos luego de abusar durante un tiempo prolongado a sus otros tres hermanos y su madre, en Montevideo.

La denuncia de la vecina fue clave. Se acercó hasta el límite que divide las casas y miró hacia el patio de sus vecinos: una joven estaba siendo violada por su hermano, a plena luz del día. Rápidamente, la mujer se comunicó con la Policía.

Al arribar efectivos policiales, la madre de la familia afirmó que gritaban, pero se excusó al decir que sus hijos "estaban locos". Más tarde, confesó algo brutal, sus tres hijos y ella eran víctimas de abuso sexual por parte de los otros tres.

Como si fuera poco, dos de las hijas, de 35 y 26 años, estaban en estado de desnutrición y con falta de higiene que, para los policías, databa de años. Ambas se encontraban en estado de shock y, la más grande, se aferraba a un oso de peluche.

Las fuentes policiales relataron a Telemundo que las jóvenes tenían la estatura de niñas de 13 años, por lo que quedó en evidencia su déficit de crecimiento. Por este motivo, fueron trasladadas a una clínica para que recibieran las primeras atenciones médicas. Al igual que ellas, uno de los abusadores de 13 años, también fue llevado a una institución de salud.

No sabían usar cubiertos

Además de revisar el estado de salud, y constatar que no comían hace días, los médicos constataron otra situación. En particular, las hermanas comieron desesperadamente los alimentos con las manos porque, según el testimonio, las víctimas no sabían cómo usar los cubiertos.

"Es una situación muy compleja. Son dos pacientes que evidentemente estaban en condiciones extremas y por eso fueron llevadas por un móvil policial al hospital”, dijo Risa Suárez, directora del centro de salud.

Suárez relató que "nunca en su carrera había presenciado mujeres en condiciones tan vulnerables", ya que, además de la violencia física y sexual a la que eran expuestas, presentaban signos de desnutrición, problemas de higiene y poca capacidad de comunicación con las demás personas.

Debido al estado de shock en el que se encuentran las víctimas, hasta el momento no lograron declarar ante la Justicia de Uruguay. Al mismo tiempo, la vecina decidió no formalizar la denuncia "para no sufrir cuestionamientos en su barrio por colaborar con la Policía".