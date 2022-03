Terror: miraba una película con su hijo y un depravado se masturbó frente a ellos

Una joven denunció que un hombre comenzó a masturbarse mientras la miraba a ella y a su hijo. El caso sucedió en la provincia de Santa Fe y generó indignación entre los vecinos de la zona.

El episodio se produjo este domingo a las 19.30 en la calle Potosí, de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Allí, una mujer se encontraba mirando una película junto a su hijo de tres años en su departamento. Sin embargo, minutos después fue su hijo quien notó a alguien en la ventana.

“Él por lo general mira por la ventana y saluda a los vecinos que pasan”, relató Fernanda a medios santafecinos.

Se trataba de un hombre de entre 25 y 30 años que se desplazaba en una bicicleta. El depravado se frenó detrás del vidrio y comenzó caminar por el lugar. Allí, la mujer decidió actuar. "Iba y venía. Me acerqué y le pregunté si necesitaba algo y me dijo que esperaba a un vecino que vive en el edificio. Se puso muy nervioso cuando estuvimos frente a frente".

"Cuando vuelvo a mirar, pasa corriendo agarrando una mochila. Y después lo veo nuevamente. Estaba masturbándose mirándonos a los dos. Me quedé helada. Corrí con mi hijo a la habitación del fondo y llamé al 911”, agregó la joven.

Frente a esa situación, Fernanda esperaba que la Policía actuara, pero demoró más de 25 minutos en llegar. "Estuvo unos 20 minutos en la ventana. No sé qué le provocó el morbo, si yo o el nene".

La mujer afirmó que tiene miedo y se siente "indignada y hasta con culpa". "Mi temor es que vuelva, tengo mucha impotencia". Sin embargo, no es la primera vez que le sucede porque otro hombre pasa por la puerta de su casa. "Hace meses pasa un cadete, mira para adentro cuando se corren las cortinas con el viento, esperando no sé qué. Pero no es la misma persona", dijo.

Fernanda logró dar las características del depravado, y lo describió como un "hombre de un metro setenta, pelo castaño oscuro, estaba afeitado y tiene entre 25 y 30 años". "Estaba vestido de negro, remera y mochila. Andaba en bicicleta", detalló.

"Anoche no dormí, es increíble que uno no pueda tener la ventana levantada porque viene una persona y se te desnuda", finalizó.