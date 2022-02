Brutal video: atropelló a una mujer, la mató y huyó

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad son sumamente sensibles e incluso uno de los testigos se agarró la cabeza y no sabía cómo reaccionar. Gisel tenía tres hijos de 12, 10 y 3 años. “El más chiquito todavía no sabe nada. ¿Cómo le explicamos que su mamá no vuelve más?”.