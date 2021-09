Fecha clave para definir el futuro del juez Walter Bento

La causa de las coimas en la Justicia Federal tiene varios frentes. Uno de ellos es la riña jurídica que se libra en el Consejo de la Magistratura, donde se cruzan factores diversos. Y este jueves 23 de septiembre a las 10 ese flanco tendrá lo que puede ser una de sus instancias decisivas, ya que se decidirá si el próximo plenario va a evaluar la situación del juez Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que operaba en Tribunales.

Se trata del punto 16 dentro de la lista de temas que podrían incluirse en la próxima sesión en pleno del CM, que es entre otras cosas el órgano responsable de regular el desempeño de los magistrados. El diputado Pablo Tonelli (PRO) está a cargo de la instrucción y, de ser atendido su requerimiento, expondrá los motivos por los que a su criterio el juez Bento debe ser relevado transitoriamente de su cargo y privado de los fueros.

Es decir que por un lado va la causa penal, donde Bento ya tiene procesamiento firme; y por otro marcha esta otra puja institucional, en la que el juez intentará conservar la inmunidad de la que goza. Se estima que si se hace lugar al tema, la fecha para su tratamiento en el plenario podría fijarse para la semana que viene.

El juez Walter Bento declaró durante 30 horas en la causa de las coimas en la Justicia Federal. Lo procesaron.

Tonelli, en consecuencia, busca que se le dé trámite formal a la comunicación efectuada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en el marco de la causa FMZ 13854/2020/47/CA20, en la que "se resolvió tener por desistido el recurso de apelación de la resolución que dispuso el procesamiento y la prisión preventiva" de Bento.

En lenguaje simple: cuando el juez acusado expresó que no confiaba en la Cámara y que iba a recurrir a foros internacionales, la Justicia consideró que no apelaba su procesamiento. Y este, por ende, quedó firme. Eso altera la situación de Bento frente al CM, puesto que refleja la gravedad de su situación procesal. Es más: si no tuviera fueros, Bento ya estaría detenido.

Por eso es que si consigue meter el asunto en el plenario, Tonelli pedirá que se resuelva "la dispensa temporal del privilegio de inmunidad de arresto del magistrado en cuestión, así como el relevamiento transitorio de su cargo mientras tenga vigencia y operatividad la orden privativa de libertad dispuesta por el Poder Judicial".

Pablo Tonelli está a cargo de la instrucción sobre la causa Bento en el CM.

Vale recordar que, hasta ahora y en plena campaña, Bento ha seguido trabajando e incluso resolviendo disputas entre fuerzas políticas de Mendoza, dado que tiene a su cargo los asuntos electorales de la provincia.

La estrategia de Bento

Por su parte, el 2 de septiembre, Bento realizó dos presentaciones que fueron remitidas a la Comisión de Disciplina y Acusación del CM, y se extrajeron copias para ser consideradas en la Comisión Auxiliar de Coordinación de Labor.

En una de ellas opinó sobre el desistimiento de los recursos de apelación interpuestos al procesamiento, la prisión preventiva y los millonarios embargos que se dictaron en su contra. Consideró, además, que la Cámara Federal era "parte de un complot" para perjudicarlo.

En la otra realizó manifestaciones sobre el planteo formulado por Tonelli, lo rechazó y solicitó que se desestime. Desde el punto de vista de Bento, su furioso cuestionamiento a la Justicia no implica una renuncia a sus fueros, por lo que quitárselos -dice- sería un atropello institucional.