Coimas en la Justicia: qué dijo Bento en la indagatoria de hoy

Tal como adelantó MDZ, el juez Walter Bento asistió esta mañana a los Tribunales Federales para prestar su tercera declaración indagatoria en la causa de las coimas. La audiencia comenzó a las 9, poco después de que el acusado llegara munido de "una carretilla con documentos".

El declarante se tomó varias horas para explicar cuál fue su rol en los casos 4 a 8 -se lo acusa por 10 hechos-. Según sus abogados defensores, Mariano Cúneo Libarona y Gustavo Gazali, Bento "explicó su actuación en cada uno de los juicios y especificó cómo fiscales y jueces convalidaron su actuación".

Mañana la historia sigue. Misma hora, mismo lugar. El juez más poderoso de Mendoza se referirá al rol de los arrepentidos en este expediente y "aportará pruebas sobre las irregularidades" de una causa que califica como "fábula" creada por el fiscal Dante Vega. Para Bento, los acusados deberían estar libres.

El juez Bento lleva una carretilla de documentos.

Y la carretilla, claro. Se espera que este miércoles el imputado aporte 10 legajos con documentos e informes contables con los que promete justificar su patrimonio. Desde luego, habrá que ver si sus argumentos son suficientes para sobreponerse a los del fiscal Vega, que también ha estado trabajando en el tema y que seguramente tendrá una perspectiva distinta.

De Diego Aliaga, por ahora, no se habló. Que se sepa, Bento no se ha referido aún al ex corredor de aduana que fue asesinado el año pasado. Y es un punto importante, puesto que Aliaga está sindicado como presunta "mano derecha" de Bento en los negociados que habrían tenido lugar dentro de la Justicia.

En suma, se vienen más datos y más polémica. El caso probablemente marque la segunda mitad del 2021: Bento es el juez electoral de Mendoza y afronta diez acusaciones de cohecho (coimas), más señalamientos por ser presunto jefe de una asociación ilícita, posible lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos. De seguir en funciones, será la máxima autoridad de la provincia durante los próximos comicios.