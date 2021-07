Bentogate: hoy declara el juez y explicaría su vínculo con Aliaga

La feria judicial se interrumpirá hoy para que el juez federal Walter Bento vuelva a ponerse traje y corbata y vea las caras de dos personas que probablemente detesta: el fiscal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas. Será su tercera declaración indagatoria en el contexto de la causa de las coimas en la Justicia Federal, que lo tiene como imputado central, acusado -entre otras cosas- de liderar una presunta banda que cobraba en dólares a cambio de beneficios para narcos y contrabandistas. Y será una mañana crucial, ya que en cuestión de semanas se definirá el futuro del expediente.

Bento ya hizo declaraciones de varias horas. Sus abogados, Mariano Cúneo Libarona y Gustavo Gazali, trabajaron junto a un equipo de contadores para, según ellos, "demostrar que las acusaciones no tienen fundamento". Se calcula que la exposición del imputado recomenzará hoy y se extenderá al menos hasta mañana, descansos de por medio.

En un intenso diálogo con este diario, Libarona dio algunos argumentos para defender a Bento, pero no quiso abundar en la relación que había entre el imputado y Diego Aliaga, quien fue asesinado hace casi un año y cuya muerte representó uno de los puntos de partida para que se desataran las sospechas sobre la existencia de extraños negociados en el seno de la Justicia. ¿Será este el momento de aclarar ese asunto?

Bento ingresando a Tribunales.

Se espera que a esta altura el juez acusado pueda especificar cuál era su vínculo con Aliaga, un informante de la Policía que aseguraba "resolver causas" de modo irregular. Entre ambos hay numerosas comunicaciones por Telegram y los motivos de ese intercambio frecuente siguen siendo un misterio.

Diego Aliaga fue asesinado en 2020.

Y tanto movimiento en plena feria se explica por la importancia del caso y por el hecho de que la indagatoria de Bento fue pospuesta varias veces, dado que a medida que avanzaba la pesquisa del fiscal Vega surgían nuevos indicios que obligaban a reformular su hipótesis.

En dos o tres semanas, el juez Puigdéngolas deberá resolver si procesa, dicta la falta de mérito o el sobreseimiento de los acusados.

Una campaña preocupante

Entre las ráfagas de la campaña política que avanza hacia las elecciones, la figura del juez Bento preocupa: es el juez electoral de Mendoza y afronta diez acusaciones de cohecho (coimas) en el marco de siete causas, más señalamientos por ser presunto jefe de una asociación ilícita, posible lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros "detalles". De seguir en funciones, será la máxima autoridad durante la votación.

En la causa de las coimas hay 24 imputados, que van desde abogados que admitieron la existencia de la banda hasta contrabandistas que confesaron haber pagado dinero. Frente a ese panorama, no son pocos los que opinan que debería tomarse alguna decisión, aunque más no fuera excepcional, para no empañar el proceso eleccionario. El juez acusado junto a Gustavo Gazali, uno de sus abogados.