El lunes abrió su negocio, lo asaltaron ese mismo día y decidió cerrar

César y Betynho son socios y amigos. El lunes pasado inauguraron un importante local, a las horas los asaltaron y decidieron cerrarlo para siempre. "En Argentina ponerte un negocio es abrirle la puerta a los delincuentes", dijo en diálogo con MDZ Radio Betynho.

El entrevistado contó que tanto él como su socio trabajaron siempre en el rubro del turismo. Pero, como tantos otros, durante la pandemia se reconvirtieron y decidieron emprender otro negocio: "Empezamos en un departamento cerrado a reparar equipos celulares iPhone y venta de accesorios".

"El negocio creció, porque trabajamos muy bien las redes sociales, entonces nos pusimos un local abierto al público en barrio llamado Cerro de las Rosas, en la zona norte de Córdoba", contó. Pero el emprendimiento seguía creciendo, entonces "hace 40 días empezamos a trabajar la imagen de un nuevo negocio, en un barrio llamado Nueva Córdoba, un lugar muy lindo y muy custodiado".

Sin embargo, "así como el barrio creció, la delincuencia también lo hizo. Preparamos todo: proyecto, render, cartelería. hicimos una inauguración con fiesta el sábado, con sonido y luces en la calle. El lunes abrimos y el lunes cerramos para siempre el negocio"; resumió.

Es que ese lunes "nos entraron a robar a punta de pistola, montaron el arma delante nuestro y tenemos que agradecerle a Dios que no dispararon". Pero esa no es la única lamentable anécdota, sino que además en el local estaba el primer cliente, "un hombre que nos buscó por las redes sociales para solucionar un problema con su iPhone, se acababa de bajar de un avión proveniente de Italia. A él lo tiraron al piso y también le robaron. Cuando se levantó dijo: 'Así me recibe la República Argentina'". "Esa es la imagen que nosotros le mostramos al mundo", reflexionó Betynho.

El entrevistado también dijo que la encargada de limpieza del edificio advirtió el asalto, por lo que llamó a la Policía. "Cuando los delincuentes se fueron llegaron 5 patrulleros. Eso sucede en la Argentina. No existen las casualidades, ¿apenas nos terminan de asaltar llegan los policías? Hay zonas liberadas y zonas dominadas, en el barrio que vivas, lindo o feo. Ese es el sistema que tenemos".

¿Por qué decidieron cerrar para siempre?

Betynho recordó que "cada vez que entrevistan a quien sufrió un hecho de inseguridad este dice: 'Me voy a dar una oportunidad más, porque yo tengo que comer y mantener a mi familia'". Sin embargo, él piensa que "nosotros, por los elementos que trabajamos, los de la manzanita, si nos damos otra oportunidad nos fundimos para siempre. Entonces no nos estamos dando una oportunidad para luchar en este país con altísima presión fiscal, sino que le estamos dando la chance al delincuente". Así, Betynho concluye, "a las 3 horas de abrir, decidí cerrar".

Es que, entre dinero en efectivo, equipos y accesorios, les robaron 1.200.000 pesos.

El entrevistado de No Tan Millennials también contó que muchos conocidos y amigos le preguntan por qué no se va a vivir fuera de Argentina. "Y yo les respondo que mis padres tienen más de 80 años, son parte de la generación de los que hicieron la patria grande. Me quedo en Argentina y voy a luchar hasta los últimos días de quienes hicieron esta patria grande. Cuando yo no tenga más a mis viejos, ese día se terminó mi lucha".