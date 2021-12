Por ser homosexual, le quebraron la pierna a un conocido bailarín salteño

Dos personas fueron detenidas en la ciudad de Salta luego de golpear y fracturarle una pierna a Roberto "Tito" Costilla, un reconocido bailarín de bachata salteño, en un ataque homofóbico. Los detenidos son padre e hijo, vecinos de la víctima, quienes lo agredían desde que tenía 10 años.

La familia sostiene que se trató de un ataque homofóbico realizado por la familia Urzagaste Paz. “Hace 17 años vinimos a vivir a este barrio y tenemos problemas con esta familia, que vive pegado a mi casa. Todo comenzó con la madre, Zulma. Yo tenía 10 años en ese momento, era un niño, me estaba construyendo y desde entonces ella empezó a agredirme”, contó Roberto “Tito” Costilla (27).

“Ella pasaba, me insultaba cuando yo estaba solo, me gritaba desde el lavadero, porque tenemos las casas pegadas. Me gritaba insultos como ‘maricón de mierda’ o ‘puto de mierda'. La violencia la continuaron sus hijos, Ailén y Fabricio, cuando crecieron”, explicó Roberto en medios nacionales.

El joven es un reconocido bailarín de bachata de la ciudad de Salta y, según indicó a diversos medios, los agresores ya lo habían amenazado con que "me iban a dejar sin mi carrera, por eso fueron directo a mis piernas”. El domingo por la mañana, Roberto llegó a su casa y cuando estaba por ingresar, Fabricio y su padre comenzaron a golpearlo.

“Sentí un golpe tremendo en la pierna y caí al piso, me habían quebrado la pierna, el dolor era tremendo”, relató Roberto. Rápidamente, el joven pudo llamar a sus padres, que estaban durmiendo, y salieron a auxiliarlo. “Si ellos no salían, me mataban”.

Aunque parecía que la agresión había finalizado, ahora tuvo una nueva modalidad: los violentos fueron directo hacia los padres de Tito Costilla. "Cuando levanté la cabeza vi que el padre de Fabricio estaba golpeando con un palo a mi papá, y entre Fabricio y su madre golpeaban a mi mamá".

El joven de 27 años comenzó a gritar desesperadamente y, esa acción pudo alertar a vecinos de la zona quienes se pusieron en contacto con la Policía. La familia del joven realizó la denuncia correspondiente y, luego de una orden previa, la Justicia pudo allanar la casa de los agresores y detuvo a Fabricio y su padre. En tanto, a Roberto le asignaron custodia policial en la puerta de su casa.

Homofobia

"Hay mucha homofobia en Salta, más que en otras provincias", explicó el bailarín agredido por sus vecinos que ahora tendrá que someterse a una operación por una fractura de tibia y peroné. Esta situación lo dejará sin poder bailar durante al menos 6 meses. Tito es bicampeón nacional en solista de bachata.

“Hay mucha homofobia en Salta, se va calmando pero hay mucha. Yo he viajado y me he dado cuenta que Salta es mucho más homofóbica que otras provincias”, detalló. A través de sus redes sociales, el joven agradeció a familiares y amigos por el apoyo frente a la situación.

Roberto resaltó que la primera denuncia la realizaron en 2004, pero en ese momento nunca les dieron protección. "Tienen denuncias de parte de otros vecinos también. Nosotros filmamos varios episodios de violencia como nos recomendó la policía y llevamos las filmaciones a la fiscalía en el 2019 pero no pasó nada, le hicieron un ambiental y nada más”.

El hecho causó conmoción y repudio en la sociedad, por este motivo organizaron una marcha para protestar y pedir justicia.

La causa se encuentra en la Fiscalía Penal 3, a cargo de Horacio Córdoba Mazuranic, pero la actuación se realizó después de varias denuncias cruzadas que se venían registrando desde hace años. En tanto, el INADI cuestionó la inacción de la Justicia en el caso.