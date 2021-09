Leo García habló con la Policía sobre el ataque homofóbico que sufrió

El músico Leo García (50) fue víctima de un brutal ataque homofóbico y el caso se difundió en las redes durante las últimas horas. Al trascender el episodio, efectivos de una comisaría local se acercaron a la casa del artista y tocaron el portero para que les contara qué fue lo que sucedió.

García estaba dolorido por los golpes que recibió y así se lo hizo saber a los uniformados. Lo que contó fue que en horas de la noche fue a la cervecería El Gran Capitán -ubicada en Presidente Perón y Belgrano, Gral. Rodríguez- y allí estuvo cerca de dos hombres. Reza el informe policial: "al insinuársele a uno de ellos, el restante lo habría agredido".

Es decir que "le tiró onda" a uno de los sujetos y ahí comenzaron los golpes. A raíz de lo ocurrido, García grabó varios videos y escribió: "Mi barrio. Miren cómo me pegaron los contras. Gracias. Prefiero morir. Así me dejaron y no es para tanto. Ya fue, ya fue todo. Estas heridas me las hicieron por nada, o sea no voy a culpar a nadie, pero me pasó por ser gay".

Otros videos fueron un poco más difíciles de interpretar, como los que están debajo de estas líneas. Algunas personas mostraron preocupación no solamente por la golpiza que recibió uno de los principales referentes del pop argentino, sino por el dejo de tristeza que él dejó traslucir en sus expresiones. "¡Quedó bien claro que la vida de Leo García no le importa a nadie!", se lamentó.

En otra de sus intervenciones, pidió: "Si ustedes me quieren, tienen que defenderme. Miren cómo me pegaron... No tengo palabras. No me dolió. Volví a General Rodríguez y así me recibieron. Seamos amor y paz. Así es como me recibió el oeste, la gente de donde yo nací. Aguante Jesucristo. No me duele, se resiste. Voy a seguir adelante. No estoy drogado, tomé un poco de alcohol. Yo voy a seguir tocando".